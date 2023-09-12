Apple анонсує Apple Watch Series 9: що нового?

Компанія Apple представила останню версію свого популярного розумного годинника Apple Watch Series 9 під час спеціальної події під назвою «Wonderlust». Нові Apple Watch зберігають той самий дизайн, що й їхні попередники, але мають помітні оновлення щодо процесора та датчиків.

Одним із значних удосконалень Apple Watch Series 9 є впровадження SiP (система в комплекті) S9. Цей новий процесор має швидший GPU та CPU, що скорочує час завантаження під час відкриття програм або перезавантаження системи. Користувачі відчують покращену продуктивність і більш плавну роботу.

Крім того, S9 SiP містить нову версію ультраширокосмугового чіпа Apple. Подібно до чіпа U1, покращена ультраширокосмугова технологія забезпечує «просторове усвідомлення». Це дозволяє Apple Watch точно визначати місцезнаходження інших сумісних пристроїв поблизу. Покращена ультраширокосмугова функціональність покращує функцію Find My і відкриває двері до нових можливостей.

Хоча в Apple Watch Series 9 немає жодних нових функцій для здоров’я, вони мають покращений датчик серцевого ритму для покращеної точності. Apple також додала новий гіроскоп, який дозволяє користувачам керувати годинником за допомогою жесту подвійного дотику, усуваючи необхідність торкатися екрана.

Ще одним помітним покращенням є яскравіший дисплей Apple Watch Series 9. Завдяки яскравості до 2000 ніт екран забезпечує чудове зображення навіть при яскравому сонячному світлі. Коли дисплей не використовується, він тьмяніє лише на 1 ніт, зберігаючи заряд батареї.

Нові Apple Watch Series 9 доступні у версіях 41 мм і 45 мм, виготовлених як з алюмінію, так і з нержавіючої сталі. Ціни на Series 9 починаються від 399 доларів. Попередні замовлення на Apple Watch Series 9 вже відкриті, і вони будуть офіційно представлені в магазинах 22 вересня.

Джерела: Apple [додати URL]