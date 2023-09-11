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Apple Watch Series 8: чудова покупка з Amazon

ByГабріель Бота

Вересень 11, 2023
Apple Watch Series 8: чудова покупка з Amazon

На заході «Wanderlust» Apple збирається зробити масштабні презентації щодо iPhone, iPad та Apple Watch. Незважаючи на те, що Apple швидко видаляє старі моделі зі свого сайту, Apple Watch Series 8 все ще є чудовою покупкою для тих, хто хоче швидко розпочати свою фітнес-рутину за допомогою різноманітних програм.

Ще краща новина: Amazon наразі пропонує знижку 22% на Apple Watch Series 8, що знижує ціну лише до 309.99 доларів США, що означає економію 90 доларів США.

Apple Watch Series 8 оснащені ключовими функціями, такими як GPS-трекер, виявлення аварій, датчик температури та доступ до стороннього магазину додатків. Він був запущений у вересні 2022 року.

Хоча Series 9 вже на горизонті, ця угода виявилася чудовим способом почати активний спосіб життя. Watch Series 8, можливо, не пропонує багато додаткових функцій порівняно з Series 7, але він все ще забезпечує такі переваги, як датчик температури для відстеження овуляції та виявлення збоїв. Крім того, з майбутнім випуском watchOS 10 Apple Watch Series 8 отримають численні вдосконалення та новий інтерфейс користувача.

Огляди LiveScience, TechRadar, Tom's Guide і T3 позитивно оцінюють Apple Watch Series 8. Настійно рекомендується тим, хто хоче мати стильний пристрій для відстеження кроків, фізичних вправ тощо, а також мати доступ до тисяч програм Apple Watch у різних категоріях.

Якщо ви розглядаєте покупку, майте на увазі, що Series 9 може мати додаткові функції. Крім того, Apple Watch Series 8 не сумісні з телефонами Android. Однак якщо вам потрібен надійний пристрій для відстеження ваших фітнес-цілей, Apple Watch Series 8 — чудовий варіант.

Джерела: LiveScience, TechRadar, Tom's Guide, T3

By Габріель Бота

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