Останні оновлення для Apple Watch Series 9 і Watch Ultra 2

З кожним новим поколінням серія Apple Watch продовжує вдосконалювати свої функції та дизайн. Очікується, що на сьогоднішньому заході Apple представить останнє покоління Watch 9 і оновлену модель Watch Ultra. Хоча обидві моделі, ймовірно, будуть ітеративними оновленнями, варто згадати кілька ключових моментів.

Найзначнішим оновленням для серії Apple Watch є представлення чіпсета S9, який вважається найбільшим оновленням з часів чіпа S6, який використовується в Watch Series 6. Згідно з повідомленнями, чіпсет S9 базуватиметься на 5-нм процесорі A15 від Apple, забезпечуючи значний приріст продуктивності та покращену ефективність порівняно з попередніми поколіннями.

Ще одним помітним доповненням до Watch 9 Series і Watch Ultra 2 є мікросхема U2 Ultra Wideband (UWB). Цей чіп забезпечить чудову точність визначення місця розташування, а також планується інтегрувати в майбутню серію iPhone 15 і гарнітуру Vision Pro.

Що стосується відстеження стану здоров’я, очікується, що Apple представить оновлений оптичний датчик серцевого ритму для Watch Series 9 і Ultra 2. Очікується, що цей новий датчик забезпечить точніші результати порівняно зі своїм попередником.

Однією з чуток про особливості Watch Ultra 2 є легший корпус, якого можна досягти завдяки використанню деталей, надрукованих на 3D. Очікується, що це зменшення ваги зробить Watch Ultra 2 зручнішим у носінні.

Крім того, очікуються нові варіанти кольорів як для Series 9, так і для Watch Ultra 2. Алюмінієва версія Watch 9 може вийти в рожевому кольорі, а Watch Ultra 2, за чутками, буде доступний у гладкому чорному та сріблястому кольорах. Також можуть з’явитися нові варіанти ремінців для годинників, зокрема ткані та магнітні пряжки.

На закінчення Apple Watch Series 9 і Watch Ultra 2 обіцяють кілька оновлень і доповнень для підвищення продуктивності, точності та естетики. З представленням чіпсета S9, чіпа U2 UWB, оновленого датчика серцевого ритму, полегшеного корпусу, нових кольорів і ремінців, Apple продовжує вдосконалювати свої пропозиції розумних годинників.

Визначення:

– Чіпсет S9: останній чіп, який використовується в серії Apple Watch, пропонує покращену продуктивність і ефективність.

– U2 Ultra Wideband (UWB) чіп: чіп, який забезпечує виняткову точність розташування пристроїв.

– Оптичний датчик частоти серцевих скорочень: датчик, який використовується для оптичного вимірювання частоти серцевих скорочень і зазвичай носить на зап’ясті.

– 3D-друковані деталі: компоненти годинника, виготовлені за технологією 3D-друку.

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