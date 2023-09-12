Apple використовує заряджання USB-C у новій лінійці продуктів

Apple нещодавно представила свою останню лінійку продуктів, демонструючи вдосконалення своїх смарт-годинників і телефонів. Незважаючи на те, що з’явилося кілька вражаючих нових функцій, найбільш суттєвою зміною є впровадження заряджання USB-C. Цей крок стався після того, як європейські законодавці зобов’язали всі портативні технічні пристрої, які продаються на континенті, мати USB-зарядку до кінця наступного року.

Додавання порту USB-C до культового iPhone є важливим відступом для Apple. Компанія, відома своїми інноваціями, відстала від інших технологічних конкурентів у цій галузі. Однак замість того, щоб створювати окрему версію пристрою для європейського ринку, Apple вирішила зробити порт USB-C стандартним для всіх своїх смартфонів у всьому світі.

Споживачі висловили ентузіазм щодо переходу на універсальну зарядку. Багато хто цінує зручність використання одного типу зарядного кабелю для всіх своїх пристроїв. Тим, хто часто подорожує, це особливо корисно, оскільки позбавляє від необхідності носити з собою кілька кабелів.

Кетрін Воррен, медіа та технологічний підприємець, вітає рух до стандартизації, заявляючи: «З моєї точки зору, все стандартне добре. Це дуже позитивний маленький крок до сумісності, якого ми всі прагнемо як споживачі».

Гей Гордон-Бірн, виконавчий директор споживчої лобістської групи Right to Repair Foundation, визнає цінність мандата ЄС, але скептично ставиться до мотивацій Apple. Вона припускає, що Apple може спробувати переоцінити значення цієї зміни, оскільки вони раді зробити все, щоб вони виглядали добре. Однак вона все ще вважає впровадження зарядки USB-C позитивною подією.

джерела:

– Оригінальна стаття: CBC News