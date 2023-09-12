Apple прощається з Lightning Connector із запуском iPhone 15

Через 11 років Apple оголосила, що прощається зі своїм фірмовим роз’ємом Lightning на флагманських iPhone. Компанія представила iPhone 15 на щорічній осінній презентації продукту, демонструючи свої нові моделі, які тепер матимуть зарядні порти USB-C. Відмова від роз’єму Lightning, який вперше був представлений у 2012 році, узгоджується з новим законом Європейського Союзу, прийнятим минулого року, згідно з яким до кінця 2024 року всі смартфони, що продаються в ЄС, повинні мати інтерфейс USB-C для зарядки.

IPhone 15 доступний у двох моделях: 6.1-дюймовий iPhone 15 від 799 доларів США та 6.7-дюймовий iPhone 15 Plus від 899 доларів США. Обидві моделі оснащені керамічним екраном для додаткової міцності та 48-мегапіксельною основною камерою. Вони доступні в п'яти кольорах: рожевий, жовтий, зелений, синій і чорний.

Керівники Apple підкреслили переваги використання галузевого стандарту USB-C, такі як більш висока швидкість передачі даних і зручність використання одного кабелю для зарядки iPhone, iPad і MacBook. Останні MacBook і iPad компанії вже оснащені портами для зарядки USB-C, і навіть потоковий пристрій третього покоління Apple TV 4K використовує USB-C для зарядки. Крім того, моделі iPhone 15 підтримуватимуть стандарти бездротової зарядки.

Окрім iPhone 15, Apple також представила Apple Watch Series 9 за ціною від 399 доларів. Нові функції в Series 9 включають функцію «подвійного дотику» для керування додатками, функціональність Siri на пристрої, розширену можливість визначення місцезнаходження iPhone і більш яскравий дисплей. Apple Watch Series 9 також є першим «вуглецевим нейтральним» продуктом компанії.

Під час презентації генеральний директор Тім Кук коротко згадав Apple Vision Pro, AR/VR-гарнітуру компанії, яка має вийти на ринок на початку 2024 року. Кук також наголосив на прихильності Apple до екологічної стійкості, використовуючи епізодичну роль Октавії Спенсер як «Матінка-природа» на грилі. керівників про їхні цілі. Відеосегмент показав мету Apple, щоб усі її продукти були нейтральними до вуглецю до 2030 року.

Джерела: Apple, законодавство Європейського Союзу