Apple представила потужний чіп A17 Pro на щорічному заході

Компанія Apple здивувала ентузіастів техніки, представивши свій перший чіп «Pro», A17 Pro, під час щорічної осінньої події. Маючи розмір 3 нанометри, A17 Pro є найпотужнішим мобільним процесором Apple на сьогоднішній день із вражаючими 17 мільярдами транзисторів і шестиядерним процесором. Цей новий чіп забезпечує суттєві покращення продуктивності в порівнянні зі своїм попередником, A16.

За словами Apple, два продуктивних ядра A17 Pro на 10 відсотків швидше, ніж A16, тоді як його чотири ефективні ядра забезпечують кращу продуктивність на ват. Крім того, повідомляється, що 6-ядерний графічний процесор на 20 відсотків швидший, ніж раніше, і пропонує розширені графічні функції, такі як апаратне прискорення трасування променів.

Розширені можливості A17 Pro особливо привабливі для розробників ігор. Під час заходу Apple оголосила, що такі популярні ігри, як Resident Evil 4, Resident Evil Village і The Division Resurgence, вийдуть на iPhone, демонструючи ігровий потенціал цієї потужної мікросхеми.

Деякі можуть задатися питанням, чому Apple вирішила назвати цей чіп A17 Pro. Виникають припущення щодо того, чи буде зменшена версія цього чіпа використана в iPhone 16 наступного року. Це стратегічне рішення дає Apple більше гнучкості в майбутньому. Замість того, щоб виправдовувати видалення певних функцій у менш дорогій моделі, вони можуть просто представити трохи повільніший чіп, який все ще пропонує оновлення з A16.

У міру того, як на заході Apple «Wonderlust» з’являється більше подробиць, технічні ентузіасти з нетерпінням чекають можливостей, які відкриваються перед чіпом A17 Pro. Зрозуміло, що Apple розширює межі інновацій для мобільних пристроїв, прокладаючи шлях до покращеної продуктивності та ще більш захоплюючого досвіду користувача.

джерела:

– Apple представляє свій перший мобільний чіп «Pro», A17 Pro – джерело статті