Apple випустить виготовлений в Індії iPhone 15 у день дебюту продажів

Apple планує випустити iPhone 15, який виробляється в Індії, у перший день його світових продажів, повідомляють джерела, знайомі з цим питанням. Хоча більшість одиниць iPhone 15 все ще буде надходити з Китаю, це перший раз, коли iPhone останнього покоління, зібраний в Індії, буде доступний для покупки негайно. Цей крок підкреслює збільшення виробничих можливостей Індії та являє собою відхід від попередньої стратегії Apple, яка передбачала переважно продаж пристроїв китайського виробництва по всьому світу.

Apple працює над тим, щоб подолати розрив між своїми операціями в Індії та основними виробничими базами в Китаї. Минулого місяця компанія почала виробництво iPhone 15 на заводі постачальника в штаті Таміл Наду. Проте можливі невеликі затримки в доступності пристроїв, виготовлених в Індії, через непередбачені логістичні проблеми.

Очікується, що iPhone 15 стане найзначнішим оновленням Apple за останні три роки, яке включає оновлення системи камер у всьому діапазоні та вдосконалений 3-нанометровий процесор для моделей Pro. Ця нова лінійка має вирішальне значення для пожвавлення продажів Apple, оскільки компанія повідомляла про падіння продажів протягом трьох кварталів поспіль.

Індія стає все більш важливою для Apple в результаті фінансових стимулів індійського уряду для збільшення місцевого виробництва та зусиль Apple диверсифікуватися за межі Китаю на тлі торгових суперечок. Країна також виявилася перспективним ринком для Apple, завдяки двозначному зростанню продажів iPhone в Індії протягом попереднього кварталу.

Окрім фабрики Foxconn Technology Group у Таміл Наду, очікується, що інші постачальники Apple в Індії, включаючи Pegatron Corp. і фабрику Wistron Corp., яку незабаром придбає Tata Group, також збиратимуть iPhone 15.

Apple розглядає Індію як можливість роздрібної торгівлі та значну виробничу базу в довгостроковій перспективі, про що свідчить відкриття її перших магазинів в Індії цього року.

Джерела: Bloomberg News.