Apple випустить iPhone 15, виготовлений в Індії, у День глобальних продажів

Apple Inc. має намір внести суттєві зміни у свою стратегію, випустивши виготовлений в Індії iPhone 15 у перший день продажів, вперше в день глобального дебюту буде доступний пристрій локальної збірки. Незважаючи на те, що більшість iPhone 15 все ще надходитиме з Китаю, цей крок підкреслює зростання виробничих можливостей Індії та зусилля Apple диверсифікувати своє виробництво за межі Китаю.

Очікується, що iPhone 15 буде представлено у вівторок, а продажі почнуться через кілька днів або тижнів після події. Виробництво iPhone 15 почалося минулого місяця на заводі в південному штаті Тамілнад, яким керує постачальник Foxconn Technology Group. Хоча можливі невеликі затримки через вузькі місця логістики, очевидно, що Apple зосереджена на скороченні розриву між індійськими та китайськими операціями.

Стимули прем'єр-міністра Нарендри Моді щодо сприяння місцевому виробництву в поєднанні зі стратегією Apple щодо зменшення залежності від Китаю в умовах торговельної напруги зробили Індію важливим ринком для диверсифікаційних зусиль Apple. До iPhone 14 лише невелика частка світового виробництва Apple збиралася в Індії із затримкою на шість-дев’ять місяців порівняно з виробництвом у Китаї. Однак затримку було значно скорочено, що дозволило Apple зібрати 7% своїх iPhone в Індії до кінця березня.

Очікується, що iPhone 15 стане основним оновленням пристрою з удосконаленнями системи камери в усьому діапазоні, а моделі Pro оснащені оновленим 3-нанометровим процесором. Ця нова лінійка має вирішальне значення для омолодження продажів Apple, оскільки компанія повідомляла про зниження продажів протягом трьох кварталів поспіль через слабкий споживчий попит на ключових ринках, таких як США, Китай і Європа.

Apple зосереджується на Індії не тільки на виробництві, оскільки цього року компанія відкрила свої перші роздрібні магазини в країні. Завдяки швидкому зростанню ринку та збільшенню продажів Індія розглядається як можливість роздрібної торгівлі та важлива виробнича база для гаджетів Apple у довгостроковій перспективі. Очікується, що інші постачальники, такі як Pegatron Corp. і фабрика Wistron Corp., яку незабаром придбає Tata Group, також збиратимуть iPhone 15 в Індії.

джерела:

- Hindustan Times

- Bloomberg News