Qualcomm підписує угоду з Apple про чіпи 5G до 2026 року

Qualcomm оголосила, що підписала угоду з Apple про постачання чіпів 5G принаймні до 2026 року. Угода продовжує довгострокові відносини між двома компаніями та забезпечує позицію Qualcomm як провідного розробника модемних чіпів для телефонів Apple.

Угода відбувається в той час, коли Apple стикається з дедалі більшими проблемами в Китаї та прагне зміцнити свої ланцюжки поставок в інших країнах. Завдяки партнерству з Qualcomm Apple забезпечує стабільне постачання чіпів 5G для своїх телефонів, незважаючи на плани розробки власної модемної технології.

Ця угода розширює сферу дії попередньої угоди про постачання мікросхем, підписаної в 2019 році після тривалої судової тяганини між Qualcomm і Apple. Згідно з новою угодою, Qualcomm постачатиме чіпи для телефонів Apple, які планується випускати щороку до 2026 року. Вартість угоди не розголошується, але вона, як кажуть, схожа на попередню угоду.

Незважаючи на те, що Apple працює над власною модемною технологією та придбала модемний блок Intel у 2019 році, компанія не розкриває, як швидко вона планує впроваджувати власні чіпи. За оцінками Qualcomm, до 2026 року лише п’ята частина iPhone від Apple використовуватиме її чіпи, але цей прогноз може бути консервативним, оскільки попередні прогнози щодо бізнесу Qualcomm з Apple недооцінювали їхню співпрацю.

Угода також підтверджує патентну ліцензійну угоду, підписану між Qualcomm і Apple у 2019 році, термін дії якої закінчується у 2025 році, але її можна продовжити ще на два роки. Це партнерство має вирішальне значення для обох компаній, оскільки дозволяє Qualcomm зберегти свою позицію ключового постачальника для Apple, а Apple отримує вигоду від досвіду Qualcomm у розробці чіпів для модемів.

джерела:

– Стаття: «Qualcomm підписує угоду з Apple про постачання чіпів 5G принаймні до 2026 року» – Reuters

– Сюзанна Стрітер, керівник відділу грошей і ринків Hargreaves Lansdown

– Дослідження аналітиків UBS

– Угода про ліцензування патентів Qualcomm і Apple