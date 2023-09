Веб-сайт Apple Store переходить в режим роботи напередодні запуску iPhone 15

У вівторок вранці, за кілька годин до довгоочікуваного випуску iPhone 15, веб-сайт Apple Store тимчасово перейшов у мережу. На цільовій сторінці відобразилося повідомлення про те, що веб-сайт оновлюється, і відвідувачам було запропоновано повернутися найближчим часом. Синьо-сірий анімований логотип Apple, також пов’язаний із презентацією iPhone 15, відображався разом із робочим посиланням на пряму трансляцію.

Генеральний директор Apple Тім Кук має намір представити останню версію флагманського продукту компанії о 1:15 за східним часом у театрі Стіва Джобса в Apple Park. Залишається незрозумілим, чи був збій веб-сайту результатом надзвичайного інтересу до iPhone XNUMX, чи Apple вносить зміни в свій онлайн-ринок.

Очікується, що iPhone 15 вийде 22 вересня, три моделі доступні за різними цінами. Стандартна версія буде коштувати від 799 доларів, а варіант Pro Max – від 1,099 доларів. Однією з помітних змін в iPhone 15 є використання стандартного зарядного порту USB-C, згідно з вимогами Європейського Союзу. Цей крок знаменує відхід від фірмового зарядного порту Apple Lightning.

Навколо iPhone 15 ходять чутки, зокрема про введення «Кнопки дії», яка надасть користувачам швидкий доступ до різноманітних функцій і налаштувань без розблокування пристрою чи навігації між додатками. Хоча деталей мало, експерти вважають, що ця кнопка може відрізняти iPhone 15 Pro від попередніх моделей.

Apple зазвичай представляє новий продукт восени, а iPhone 14 вийшов у вересні минулого року. Акції компанії, яка нещодавно досягла рекордної ринкової капіталізації в 3 трильйони доларів, зазнали невеликого падіння під час ранкових торгів у вівторок.

