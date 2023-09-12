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Apple випустить iPhone 15, виготовлений в Індії, у День глобальних продажів

ByГабріель Бота

Вересень 12, 2023
Apple випустить iPhone 15, виготовлений в Індії, у День глобальних продажів

Apple планує випустити iPhone 15, який буде збиратися в Індії, у день його глобальних продажів, згідно з джерелами, знайомими з цим питанням. Хоча більшість одиниць iPhone 15 як і раніше буде вироблятися в Китаї, цей крок є суттєвим відходом від попередньої стратегії Apple, згідно з якою переважно продавалися пристрої китайського виробництва. Це також підкреслює зростаючі виробничі можливості Індії та вказує на зусилля Apple скоротити розрив між її виробничими базами в Індії та Китаї.

Компанія Apple з Купертіно почала виробництво iPhone 15 на заводі в Таміл Наду, Індія, минулого місяця. Однак можливі невеликі затримки через непередбачені вузькі місця логістики. Apple збільшує частку iPhone, зібраних в Індії, досягнувши 7% на кінець березня. Ця зміна є результатом фінансових стимулів прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді для збільшення місцевого виробництва та потреби Apple диверсифікувати своє виробництво за межі Китаю в умовах торгової війни між США та Китаєм.

Очікується, що iPhone 15 стане найзначнішим оновленням пристрою за останні три роки, включаючи оновлення системи камери та покращений тринанометровий процесор у моделях Pro. Ця нова лінійка відіграє вирішальну роль у відновленні продажів Apple, оскільки компанія повідомила про зниження продажів третій квартал поспіль через слабкий споживчий попит на ключових ринках, таких як США, Китай і Європа.

Apple також розширює свою присутність в Індії, відкривши свої перші магазини в країні цього року. Індійський ринок розглядається як можливість роздрібної торгівлі та важлива виробнича база для гаджетів Apple у довгостроковій перспективі. У кварталі по червень продажі iPhone в Індії зазнали двозначного зростання, досягнувши нового максимуму.

Очікується, що інші постачальники Apple в Індії, такі як Pegatron Corp і фабрика Wistron Corp, яку незабаром придбає Tata Group, також почнуть збирати iPhone 15.

Джерело: Bloomberg News

By Габріель Бота

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