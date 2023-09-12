Представляємо iPhone 15: найновіший смартфон від Apple

Компанія Apple офіційно представила свій новий смартфон iPhone 15 в рамках заходу Wonderlust. IPhone 15 доступний у двох моделях: iPhone 15 та iPhone 15 Plus, обидві мають вражаючі 6.1-дюймові та 6.7-дюймові дисплеї відповідно.

Однією з найпомітніших змін у серії iPhone 15 є додавання порту USB-C, що забезпечує більш високу швидкість заряджання. Цей крок став відповіддю на новий закон Європейського Союзу, який вимагає, щоб усі смартфони, планшети та камери використовували USB-C до 2024 року. iPhone 15 буде доступний у рожевому, жовтому, зеленому, синьому та чорному варіантах із витонченим корпусом. задня частина з матового скла.

iPhone 15 може похвалитися декількома примітними функціями. У ньому використовується екран Super Retina XDR з технологією OLED, який пропонує яскраві кольори та максимальну яскравість до 2000 ніт. Система камер включає 48-мегапіксельну основну камеру з 2-кратним телеоб’єктивом і постійним зумом. Крім того, iPhone 15 представляє «автоматичний портретний режим», який дозволяє користувачам робити приголомшливі портретні фотографії без ручного перемикання в портретний режим.

Завдяки чіпу A16 Bionic iPhone 15 пропонує покращену продуктивність і більший акумулятор для тривалого використання. Ще однією значною зміною є введення Dynamic Island, виїмки у формі таблетки, яка раніше була ексклюзивною для моделей Pro. Однак функція «завжди включений дисплей» і функція ProMotion із частотою оновлення до 120 Гц залишаються ексклюзивними для моделей iPhone 15 Pro.

Окрім iPhone 15, Apple також показала iPhone 15 Pro. Модель Pro буде мати матеріали Grade 5 Titanium, що робить її легшою та має менші рамки. Він представить нову «кнопку дії», яка замінить класичний кільцевий безшумний перемикач, пропонуючи користувачам ряд настроюваних дій. IPhone 15 Pro працюватиме на базі чіпа A17 з першою 3-нанометровою технологією та новим графічним процесором із апаратним прискоренням трасування променів для ігор.

Завдяки вражаючій системі камери, покращеній продуктивності й інноваційним функціям серія iPhone 15 обіцяє надзвичайну якість роботи зі смартфоном.

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– Стаття Джерело: IGN

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