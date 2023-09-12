Міське життя

Відкриття нових технологій і потужності ШІ

Технологія

AirPods Pro 2 тепер постачаються із зарядним футляром USB-C

ByГабріель Бота

Вересень 12, 2023
AirPods Pro 2 тепер постачаються із зарядним футляром USB-C

Apple оголосила, що нові AirPods Pro 2 будуть поставлятися з зарядним футляром USB-C замість роз’єму Lightning. Ця зміна узгоджується з прийняттям Apple USB-C як стандартного роз’єму для своїх продуктів, включаючи Mac, iPad і Siri Remote.

Самі AirPods Pro 2 не отримають жодних апаратних оновлень, але тепер вони будуть сумісні з зарядкою через USB-C. Це означає, що користувачі можуть зручно використовувати той самий кабель для заряджання своїх Mac, iPad, AirPods і нової лінійки iPhone 15. Крім того, AirPods Pro 2 можна заряджати безпосередньо від iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max.

Для клієнтів, які купують нові AirPods Pro 2, зарядний футляр USB-C буде включений у комплект. Однак, всупереч початковим очікуванням, Apple не буде продавати зарядний чохол USB-C окремо.

Тепер можна розміщувати замовлення на нові AirPods Pro 2 із зарядним футляром USB-C, поставки заплановані на 22 вересня. Ціна AirPods Pro 2 залишається на рівні 249 доларів США.

Загалом це оновлення відображає прагнення Apple стандартизувати свої продукти за допомогою роз’єму USB-C, що забезпечує більшу зручність і сумісність між пристроями.

джерела:
– Подія Apple

By Габріель Бота

Схожі теми

Технологія

Vivo випустить Vivo T2 Pro 5G в Індії

Вересень 15, 2023 Мамфо Брешіа
Технологія

Apple представила iPhone серії 15 на заході Wonderlust

Вересень 15, 2023 Мамфо Брешіа
Технологія

WhatsApp спростовує заяви про запровадження реклами, запускає функцію каналів WhatsApp

Вересень 15, 2023 Мамфо Брешіа

Ти пропустив

Новини

Дослідники Національної лабораторії Оук-Ріджа досліджують сегнетоелектричну поведінку оксиду гафнію

Вересень 15, 2023 Вікі Ставропулу 0 Коментарі
Технологія

Vivo випустить Vivo T2 Pro 5G в Індії

Вересень 15, 2023 Мамфо Брешіа 0 Коментарі
Технологія

Apple представила iPhone серії 15 на заході Wonderlust

Вересень 15, 2023 Мамфо Брешіа 0 Коментарі
Технологія

WhatsApp спростовує заяви про запровадження реклами, запускає функцію каналів WhatsApp

Вересень 15, 2023 Мамфо Брешіа 0 Коментарі