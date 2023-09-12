AirPods Pro 2 тепер постачаються із зарядним футляром USB-C

Apple оголосила, що нові AirPods Pro 2 будуть поставлятися з зарядним футляром USB-C замість роз’єму Lightning. Ця зміна узгоджується з прийняттям Apple USB-C як стандартного роз’єму для своїх продуктів, включаючи Mac, iPad і Siri Remote.

Самі AirPods Pro 2 не отримають жодних апаратних оновлень, але тепер вони будуть сумісні з зарядкою через USB-C. Це означає, що користувачі можуть зручно використовувати той самий кабель для заряджання своїх Mac, iPad, AirPods і нової лінійки iPhone 15. Крім того, AirPods Pro 2 можна заряджати безпосередньо від iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max.

Для клієнтів, які купують нові AirPods Pro 2, зарядний футляр USB-C буде включений у комплект. Однак, всупереч початковим очікуванням, Apple не буде продавати зарядний чохол USB-C окремо.

Тепер можна розміщувати замовлення на нові AirPods Pro 2 із зарядним футляром USB-C, поставки заплановані на 22 вересня. Ціна AirPods Pro 2 залишається на рівні 249 доларів США.

Загалом це оновлення відображає прагнення Apple стандартизувати свої продукти за допомогою роз’єму USB-C, що забезпечує більшу зручність і сумісність між пристроями.

джерела:

– Подія Apple