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Презентація Apple у 2023 році: очікування від iPhone серії 15 та інших

ByВікі Ставропулу

Вересень 12, 2023
Презентація Apple у 2023 році: очікування від iPhone серії 15 та інших

Довгоочікувана щорічна презентація Apple, відома як «Wonderlust», має відбутися сьогодні, і ентузіасти Apple у всьому світі з нетерпінням чекають презентації нової серії iPhone 15 разом з іншими цікавими оголошеннями. Генеральний директор Тім Кук вестиме захід у культовому театрі Стіва Джобса в Каліфорнії.

Під час заходу аналітики Apple нададуть ідеї та думки щодо того, чого очікувати від презентації Apple Launch Event 2023. Буде детально проаналізовано чутки про особливості iPhone 15, включаючи Apple Watch наступного покоління та інші захоплюючі аксесуари. Оновлення в прямому ефірі та візуальні матеріали з парку Купертіно дозволять глядачам зазирнути в атмосферу події.

Одним із найяскравіших моментів заходу, безсумнівно, буде презентація серії iPhone 15. Ранні звіти свідчать про те, що базова модель iPhone 15 матиме такі ж розміри та вагу, як і її попередник, iPhone 14. Очікується, що iPhone 15 Pro буде трохи товщим, але легшим за попередню модель. З іншого боку, прогнозується, що iPhone 15 Pro Max буде легшим і трохи тоншим за свого попередника.

З точки зору ціноутворення, прогнозується, що стартова ціна меншої моделі Pro залишиться на рівні 999 доларів. Однак його продуктивність буде покращено, включаючи збільшення оперативної пам’яті.

Ходять також чутки про інші цікаві функції, такі як можливість появи легшого iPhone 15 Pro із центральною рамою, виготовленою з титану Grade 5. Крім того, є припущення, що наступне покоління iPhone може перейти на зарядні кабелі USB-C.

Щоб дивитися презентацію Apple Wonderlust у прямому ефірі, глядачі мають кілька варіантів трансляції. Абоненти Apple TV можуть налаштуватися на своїх пристроях о 10:30, а ті, хто не підписалися, можуть переглянути подію на офіційній сторінці Apple на YouTube. Крім того, глядачі також можуть дивитися подію через свої веб-браузери, відвідавши веб-сайт Apple.

Після основної промови генерального директора Тіма Кука відбудеться подальший аналіз бачення та цілей Apple, що дасть повне розуміння напрямку компанії.

джерела:
– Макруморс
– TrendForce (прогноз ціни на iPhone 15)
– Європейський Союз прагне до стандартизованих кабелів для зарядки

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By Вікі Ставропулу

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