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iPhone 15 від Apple і заголовок юридичної битви Google у вівторок

ByГабріель Бота

Вересень 12, 2023
iPhone 15 від Apple і заголовок юридичної битви Google у вівторок

У завтрашніх новинах Apple проведе щорічну основну подію, де, як очікується, представить довгоочікувані iPhone 15 і Apple Watch Series 9. Ця подія має вирішальне значення для Apple, оскільки продажі iPhone в останні квартали впали. Минулого тижня акції компанії впали більш ніж на 6% через повідомлення про те, що Китай заборонив iPhone для державних службовців і державних компаній. Презентація нових iPhone і Apple Watch відбувається в критичний момент, оскільки Apple прагне відродити ажіотаж і збільшити продажі.

Тим часом Google стикається з судовою битвою з Міністерством юстиції (DOJ) через звинувачення в монополії онлайн-пошуку. Міністерство юстиції представить свою справу, намагаючись довести, що Google зловживав своїм домінуючим становищем у галузі. Цей позов проти Google є значним випробуванням для уряду США, оскільки він прагне використовувати 133-річний закон для регулювання технологічного гіганта та інших великих гравців у галузі.

Результат обох подій матиме суттєвий вплив на індустрію технологій. Представлення нового продукту Apple визначить майбутню траєкторію компанії, оскільки вона прагне відновити свої позиції лідера на ринку смартфонів. З іншого боку, судова боротьба Google з Міністерством юстиції має ширші наслідки для регулювання великих технологічних компаній і може створити прецедент для майбутніх антимонопольних справ.

Загалом, заголовки новин у вівторок обіцяють захоплюючі події у світі технологій. Розкриття iPhone 15 від Apple і юридична битва Google висвітлюють поточні виклики та можливості, з якими стикаються основні гравці галузі.

Визначення:
– iPhone 15: остання версія флагманського смартфона Apple, представлена ​​на щорічному ключовому заході компанії.
– Apple Watch Series 9: найновіша версія смарт-годинника Apple, також очікується, що вона дебютує на основній події.
– Міністерство юстиції (DOJ): федеральний виконавчий департамент Сполучених Штатів, відповідальний за дотримання закону та відправлення правосуддя.
– Монополія: виникає, коли одна компанія має виключний контроль над певним ринком або галуззю, що часто призводить до антиконкурентної поведінки.
– Антимонопольне законодавство: стосується законів і нормативних актів, спрямованих на запобігання монополіям і сприяння чесній конкуренції на ринку.

джерела:
– Немає URL-адрес – оригінальна стаття з Yahoo Finance Live

By Габріель Бота

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