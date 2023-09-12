До побачення iPhone 13 Mini: Apple відмовилася від свого найменшого телефону

Apple припинила виробництво iPhone 13 Mini, зазнавши такої ж долі, як і його попередника, iPhone 12 Mini. Телефон меншого розміру було видалено з модельного ряду Apple, звільнивши місце для iPhone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 14, iPhone 13 і iPhone SE другого покоління (2022).

iPhone 12 Mini, представлений у 2020 році, отримав неоднозначні відгуки. Хоча деякі, включаючи автора цієї статті, були прихильниками компактних розмірів, багато користувачів були розчаровані часом автономної роботи та тісним екраном. У результаті компанії Apple довелося скоротити виробництво iPhone 12 Mini на 70 відсотків менш ніж за рік.

Після припинення випуску iPhone 13 Mini любителі маленьких екранів все ще мають деякі варіанти. Сторонні продавці та оператори, такі як Amazon, все ще пропонують iPhone 13 Mini для покупки. Крім того, доступні пристойні невеликі телефони Android, а також недорогий iPhone SE другого покоління, який має 4.7-дюймовий екран, але не має деяких розширених функцій моделі Mini, таких як подвійна камера, MagSafe, надширокосмуговий 5G і Face ID.

Незважаючи на те, що Apple вирішила відмовитися від виробництва телефонів менших розмірів, все ще є альтернативи для тих, хто віддає перевагу компактному пристрою. Припинення випуску iPhone 13 Mini може когось розчарувати, але на ринку все ще є доступні варіанти для тих, хто шукає менший телефон.

Визначення:

– iPhone 13 Mini: зменшена версія iPhone 13, представлена ​​Apple у своїй лінійці смартфонів.

– iPhone SE: бюджетна модель iPhone із меншим розміром екрана, яка часто підходить для користувачів, які віддають перевагу компактним пристроям.

Джерело: Шина Васані, The Verge.