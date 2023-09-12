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За словами аналітика Мін-Чі Куо, Apple не очікує нових iPad до 2024 року.

ByРоберт Ендрю

Вересень 12, 2023
За словами аналітика Мін-Чі Куо, Apple не очікує нових iPad до 2024 року.

Аналітик Apple Мінг-Чі Куо заявив, що компанія навряд чи випустить нові моделі iPad до кінця 2024 року. Ця новина може розчарувати тих, хто очікував анонс нового iPad найближчим часом.

Хоча Apple нещодавно провела захід Wonderlust, він був зосереджений на презентації нових iPhone, Apple Watch і, можливо, AirPods. За словами Марка Гурмана з Bloomberg, є припущення, що оновлення iPad може відбутися в жовтні. Гурман також зазначив, що найближчим часом очікується оновлений iPad Air, оскільки останнє оновлення цієї моделі було на початку 2022 року. Однак більш значне оновлення iPad Pro, яке буде містити чіпи M3 та OLED-екрани, має вийти наступного року. рік. Останнє оновлення iPad Pro відбулося в жовтні 2022 року.

Компанія Apple не надає жодних офіційних коментарів щодо випуску нових iPad.

На додаток до затримки випуску нових iPad, Куо раніше повідомляв, що лінійка MacBook від Apple, оснащена чіпами M3, не буде доступна цього року. Цілком можливо, що Apple може провести захід на початку 2024 року, щоб разом представити нові iPad і Mac, але це суто припущення.

джерела:

– Джей Пітерс. «Apple, ймовірно, не випустить новий iPad до 2024 року, каже аналітик» – The Verge
– Марк Гурман. “MacRumors” – YouTube

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By Роберт Ендрю

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