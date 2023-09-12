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Apple анонсувала зарядний футляр USB-C для AirPods Pro

ByРоберт Ендрю

Вересень 12, 2023
Apple анонсувала зарядний футляр USB-C для AirPods Pro

Apple оголосила, що AirPods Pro тепер постачатиметься з зарядним футляром USB-C, що дозволить користувачам заряджати свої навушники за допомогою того самого кабелю, що й їхній новий iPhone 15. Цей крок слідує за поступовим впровадженням Apple USB-C у всій лінійці продуктів, у тому числі Mac, iPad, iPhone та інші аксесуари.

Раніше у флагманських навушниках Apple використовувалися зарядні порти Lightning. З переходом на USB-C користувачі тепер можуть зручно заряджати свої AirPods Pro за допомогою того самого кабелю, який постачається з новим iPhone 15. Крім того, під час презентації Apple зазначила, що користувачі також зможуть заряджати свої AirPods від свого iPhone.

Незважаючи на те, що AirPods Pro переходять на USB-C, важливо зазначити, що звичайні AirPods і навушники AirPods Max наразі не отримають версію USB-C. Однак чутки вказують на те, що обидва продукти можуть бути оновлені наступного року.

Це оголошення вказує на прихильність Apple роз’єму USB-C і його зростаюче значення в індустрії технологій. USB-C пропонує численні переваги, зокрема високу швидкість заряджання, покращену швидкість передачі даних і підвищену сумісність із широким спектром пристроїв.

Завдяки зарядному футляру USB-C для AirPods Pro Apple задовольняє потреби своїх клієнтів, які вже мають або планують придбати новий iPhone 15. Ця інтеграція спрощує процес заряджання та усуває потребу в додаткових кабелях або адаптерах.

джерела:

- Границя

By Роберт Ендрю

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