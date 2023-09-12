Майбутня прес-конференція Apple: чого нам очікувати?

Apple готується до довгоочікуваної прес-конференції, яка має відбутися в штаб-квартирі компанії в Купертіно, Каліфорнія. Хоча щорічний захід iPhone зазвичай зосереджувався на поступових оновленнях, очікується, що цього року Apple вперше запровадить зарядку USB-C для своїх смартфонів. Цей крок узгоджуватиметься з нещодавнім законодавством Європейського Союзу, яке вимагає від усіх малих пристроїв підтримувати зарядку через USB-C до 2024 року.

Запровадження заряджання через USB-C не лише оптимізує процес заряджання на різних пристроях і брендах, але й зменшить кількість зарядних пристроїв і кабелів, з якими споживачам доведеться боротися. Аналітики вважають, що ця зміна є значним порушенням дизайну iPhone, але не драматичним.

На додаток до зарядки USB-C, за чутками, модельний ряд iPhone 15 має функцію «Dynamic Island», яка замінює виїмку у верхній частині екрана. Очікується, що моделі вищого класу iPhone 15 Pro і 15 Pro Max матимуть нові функції, зокрема перископічний об’єктив із задньою стороною для покращеного оптичного масштабування та титановий корпус для більш легкого та тоншого пристрою. Очікується, що ці моделі будуть працювати на новітньому чіпі A17 від Apple, який забезпечуватиме швидшу обробку даних і довший час автономної роботи.

На прес-заході також можуть бути представлені оновлення гарнітури змішаної реальності Apple Vision Pro, яку планують випустити в 2024 році. Apple може анонсувати нові функції та співпрацювати для цього футуристичного продукту.

Крім того, Apple, ймовірно, представить свої останні Apple Watches, включаючи Apple Watch Series 9, разом з новими iPhone. Компанія також може продемонструвати свої AirPods наступного покоління з зарядним футляром, сумісним з USB-C. Також можуть бути оголошені дати запуску майбутніх операційних систем, таких як iOS 17.

Однак на заході не очікується, що будуть представлені нові iPad або комп’ютери Mac, оскільки аналітики очікують, що ці анонси відбудуться в жовтні. Так само не передбачається, що Apple випустить складний пристрій, який би конкурував з пропозиціями Samsung і Google.

Підсумовуючи, майбутня прес-конференція Apple обіцяє захоплюючі оновлення та зміни, причому введення зарядки USB-C для iPhone є важливою подією. Споживачі також можуть з нетерпінням чекати нових функцій у лінійці iPhone 15, а також тизів для гарнітури змішаної реальності Vision Pro. Захід планується провести в штаб-квартирі Apple і транслюватиметься в прямому ефірі на їх веб-сайті.

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