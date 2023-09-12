iOS 17 представляє нові цікаві функції: режим очікування, голосову пошту в реальному часі та багато іншого

iOS 17, остання операційна система від Apple, буде доступна для загального завантаження 18 вересня. Під час презентації iPhone 15 від Apple компанія оголосила про вихід iOS 17, яка вперше була представлена ​​на Всесвітній конференції розробників (WWDC) у червні.

Користувачі iPhone можуть з нетерпінням чекати низки нових функцій із випуском iOS 17. Режим очікування є помітним доповненням, що дозволяє користувачам перетворювати свої iPhone на годинник біля ліжка, якщо їх покласти на бік. Функція голосової пошти в прямому ефірі надає зручну службу транскрипції, яка відображає транскрипцію голосової пошти в реальному часі під час її запису. Автоматичне виправлення та транскрипція голосу також отримали покращення, покращивши взаємодію з користувачем.

Крім того, Siri тепер можна активувати без попереднього слова «привіт». Крім того, iOS 17 представляє нову програму Journal, яка надає користувачам можливість створювати настроювані наклейки та налаштовувати плакати контактів. Функція NameDrop дозволяє легко обмінюватися контактною інформацією через AirDrop, об’єднуючи два пристрої iPhone.

Для користувачів iPad повна версія iPadOS 17 також буде запущена 18 вересня. Це оновлення покращує взаємодію з віджетами та дозволяє користувачам персоналізувати свої екрани блокування. Сумісні моделі iPad включають iPad 6-го покоління, iPad mini 5-го покоління, iPad Air 3-го покоління та 2-дюймові моделі iPad Pro 12.9-го покоління або новіші моделі.

Однак важливо зазначити, що не всі функції iOS 17 можуть бути доступні в кожній країні чи регіоні. Apple радить користувачам перевірити на її веб-сайті конкретну інформацію щодо доступності функцій.

Підсумовуючи, iOS 17 представляє цікаві нові функції для користувачів iPhone, такі як режим очікування, голосова пошта в реальному часі та покращена функціональність Siri. Випуск iPadOS 17 також покращує роботу користувача iPad. Ентузіасти Apple можуть з нетерпінням чекати вивчення цих нових функцій та оновлень, коли операційні системи стануть доступними для завантаження.

джерела:

– Apple (www.apple.com)

– TechRadar (www.techradar.com)