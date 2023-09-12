Apple анонсує iPhone 15 і Apple Watch на щорічній презентації

Apple провела щорічну презентацію iPhone в Apple Park у Купертіно, Каліфорнія, представивши довгоочікувані iPhone 15 та iPhone 15 Plus. На заході також продемонстрували новий Apple Watch, виготовлений на 95% з титану.

Однією з помітних змін у лінійці продуктів Apple є відмова від шкіри як матеріалу. Компанія представила кілька нових ремінців і кольорів на основі волокон і пластику, демонструючи свою відданість використанню перероблених матеріалів. Цей крок знаменує собою відхід від оригінального випуску Apple Watch у 2014 році, який наголошував на моді та розкоші, як-от шкіра.

iPhone 15 і iPhone 15 Plus тепер оснащені функцією Dynamic Island, яка була представлена ​​в попередньому iPhone 14 Plus. Ця технологія динамічного відображення доступна як на вищих, так і на нижчих моделях iPhone 15.

iPhone 15 був представлений у попередньому відео, демонструючи його нові кольори: приглушений рожевий, жовтий, зелений, синій і чорний. Тім Кук, генеральний директор Apple, представив останнє доповнення до лінійки iPhone.

Що стосується ціни, то Apple Watch Ultra 2 буде коштувати 799 доларів, Series 9 – 399 доларів, а SE другого покоління – 249 доларів.

Apple також революціонізує свої ремінці для Apple Watch. Приділяючи особливу увагу екологічності, компанія представила нові тонкоткані ремінці, які на 100% не містять шкіри. Apple співпрацювала з люксовим брендом Hermès над чотирма новими ремінцями та оголосила про співпрацю з брендом спортивного одягу Nike.

Основною особливістю нового Apple Watch Ultra 2 є його чіп S9, який забезпечує точний пошук за допомогою ультраширокосмугової архітектури другого покоління. Він може похвалитися новим дисплеєм з яскравістю 3,000 ніт, 72 годинами автономної роботи та 95% переробленого титану.

Під час заходу також було висвітлено екологічні ініціативи Apple. Колишній адміністратор Агентства з охорони навколишнього середовища та виконавчий директор Apple Ліза Джексон обговорила прихильність компанії чистій енергії та скороченню викидів у ланцюзі поставок.

У відео про екологічні ініціативи Apple актриса Октавія Спенсер знялася в епізодичній ролі «Матінки-природи» разом з Тімом Куком і Лізою Джексон.

Зосередження Apple на штучному інтелекті стало очевидним із запровадженням «нейронного двигуна», прискорювача ШІ, вбудованого в її чіпи. Ця технологія розширює можливості машинного навчання, одночасно оптимізуючи енергоспоживання, відрізняючи Apple від таких конкурентів, як OpenAI і Google.

Також було оголошено про нові функції для Apple Watch, зокрема Double Tap, який дозволяє користувачам взаємодіяти з пристроєм за допомогою вказівного та великого пальців, не торкаючись екрана. Функцію «Знайти мій iPhone» годинника також було вдосконалено, щоб надавати точнішу інформацію про місцезнаходження.

Загалом, щорічна презентаційна подія Apple продемонструвала останні інновації у смартфонах і розумних годинниках, демонструючи прихильність компанії до сталого розвитку, штучного інтелекту та взаємодії з користувачем.

джерела:

– CNBC: [Назва статті] (URL)

– Apple Inc.: [Назва статті] (URL)