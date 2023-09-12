Партнери Apple і AAA запровадять службу допомоги на дорозі з супутниковим живленням на iPhone

Apple оголосила про нове партнерство з AAA, щоб запровадити службу допомоги на дорогах із супутниковим живленням на iPhone 15 та iPhone 14. Ця функція розширює існуючу функцію екстреного виклику виклик через супутник, яка була представлена ​​в iPhone 14. Завдяки цій новій службі користувачі iPhone можуть тепер отримайте допомогу в разі несправностей автомобіля, наприклад, коли спущене колесо або закінчився бензин, коли вони знаходяться поза зоною дії мобільного телефону.

При активації нового iPhone 14 або iPhone 15 користувачі отримають два роки безкоштовного доступу до служби екстреної допомоги та допомоги на дорозі. Послуги, які надаються за допомогою цієї функції, покриваються умовами членства в ААА для членів ААА або доступні на основі плати за користування для тих, хто не є членами.

Щоб отримати доступ до служби допомоги на дорозі, користувачі можуть просто надіслати текстове повідомлення AAA про допомогу в надзвичайних ситуаціях, наприклад, коли їм заблокували автомобіль або закінчилося паливо. Ця функція використовує опцію екстреного повідомлення Apple через супутник, коли немає покриття стільникового зв’язку чи Wi-Fi.

Коли користувач звертається за допомогою до AAA, на екрані з’являється коротка анкета для збору важливих деталей. Потім ці деталі можуть бути передані через супутник до AAA, який надішле пряме повідомлення користувачеві та відправить допомогу на його місце розташування. Однак важливо зазначити, що ця супутникова функція вимагає чіткої прямої видимості в небо, тому вона може не працювати в густих лісистих районах або в інших місцях із закритим оглядом.

Хоча Apple не оголосила вартість екстреного SOS після перших двох років, це приємне доповнення для користувачів iPhone, яким може знадобитися допомога у віддалених районах або в ситуаціях, коли традиційні методи зв’язку недоступні.

Джерела: Apple, AAA