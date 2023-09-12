Міське життя

Відкриття нових технологій і потужності ШІ

Технологія

Акції Apple зростають напередодні презентації продукту

ByМамфо Брешіа

Вересень 12, 2023
Акції Apple зростають напередодні презентації продукту

Акції Apple спостерігали зростання на передринкових торгах, оскільки технологічний гігант готується оприлюднити свою останню лінійку продуктів на довгоочікуваній презентації. Подія під назвою «Wonderlust» має відбутися в кампусі Apple у Купертіно, штат Каліфорнія, і включатиме оновлення для набору продуктів Apple, включаючи презентацію iPhone 15.

Очікується, що презентацію продукту очолить генеральний директор Тім Кук, який представить наступне покоління культових iPhone від Apple. Ентузіасти Apple і технічно підковані споживачі з нетерпінням чекали цієї події, сподіваючись отримати уявлення про нові функції та вдосконалення, які запропонує iPhone 15.

iPhone вже давно є флагманським продуктом для Apple, і кожна нова ітерація приносить із собою великі очікування. Подейкують, що iPhone 15 має кілька революційних функцій, включаючи оновлену систему камери, швидший процесор і покращений час автономної роботи. Очікується, що ці вдосконалення ще більше зміцнять позиції Apple як лідера в індустрії смартфонів.

З наближенням події запуску хвилювання та очікування продовжують зростати серед інвесторів і споживачів. Успіх iPhone 15 може суттєво вплинути на фінансові показники Apple і загальну позицію на ринку.

Загалом акції Apple зростають напередодні презентації продукту, що відображає високий рівень інтересу та очікування щодо останніх пропозицій компанії. Інвестори з нетерпінням спостерігають, як ринок відреагує на iPhone 15 і чи сприятиме він подальшому успіху Apple у технологічній індустрії.

джерела:
– Apple (AAPL) – отримати безкоштовний звіт

By Мамфо Брешіа

Схожі теми

Технологія

Paper Mario: The Thousand-Year Door для Nintendo Switch: візуальні оновлення з ціною?

Вересень 15, 2023 Вікі Ставропулу
Технологія

Apple представляє Apple Watch Series 9 з нейтральним викидом вуглецю, щоб зменшити вплив на навколишнє середовище

Вересень 15, 2023 Габріель Бота
Технологія

Чіп Фуз Хенд робить ескіз концептуального автомобіля Mustang Racing для SEMA

Вересень 15, 2023 Габріель Бота

Ти пропустив

Технологія

Paper Mario: The Thousand-Year Door для Nintendo Switch: візуальні оновлення з ціною?

Вересень 15, 2023 Вікі Ставропулу 0 Коментарі
Технологія

Apple представляє Apple Watch Series 9 з нейтральним викидом вуглецю, щоб зменшити вплив на навколишнє середовище

Вересень 15, 2023 Габріель Бота 0 Коментарі
Технологія

Чіп Фуз Хенд робить ескіз концептуального автомобіля Mustang Racing для SEMA

Вересень 15, 2023 Габріель Бота 0 Коментарі
Технологія

Як підвищити свою продуктивність на робочому місці

Вересень 15, 2023 Габріель Бота 0 Коментарі