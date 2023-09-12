Майбутній iPhone 15 від Apple: чого очікувати

Apple готується представити свій довгоочікуваний iPhone 15 під час щорічної демонстрації продуктів. У технічного гіганта спостерігався легкий спад продажів, три квартали поспіль знижувалися показники, що свідчить про ще один можливий спад у поточному кварталі. Це призвело до падіння курсу акцій Apple і зупинки зростання її ринкової вартості.

Подібно до попередніх ітерацій, очікується, що iPhone 15 не матиме революційних технологічних досягнень. Натомість він, швидше за все, запропонує поступові вдосконалення своїх чіпів, акумулятора та камер. Однак однією помітною зміною є прийняття стандарту кабелю USB-C, який Apple, ймовірно, представить для заряджання.

Цей перехід на USB-C в основному обумовлений мандатом європейських регуляторів, який закликає до поступової відмови від кабелів порту Lightning до 2024 року. Є припущення щодо того, чи запровадить Apple цю зміну глобально чи обмежить її європейським ринком. На щастя, багато споживачів уже мають кабелі USB-C через їх широке використання на різних пристроях, що робить перехід відносно зручним. Кабелі USB-C також пропонують більш високі швидкості заряджання та передачі даних порівняно з кабелями Lightning, що може сприйматися споживачами як позитивне.

Крім того, моделі iPhone 15 можуть мати оновлений дизайн із вирізом на екрані, який змінює форму, відомим як «Динамічний острів». Цей елемент дизайну вперше був представлений у минулорічних пристроях Pro та Pro Max. Ходять також чутки про те, що версії Pro і Pro Max містять телеоб’єктив типу перископа з 6-кратним оптичним збільшенням, що забезпечує покращену роботу камери для зйомки на великій відстані.

З цими оновленнями аналітики прогнозують потенційне зростання цін на моделі Pro і Pro Max. Це відбувається в той час, коли інфляція після пандемії вже впливає на сімейні бюджети, перевіряючи готовність споживачів платити за пристрої преміум-класу.

Окрім нових iPhone, очікується, що Apple представить свої останні розумні годинники та майбутню операційну систему iOS 17. iOS 17 представить такі функції, як транскрипція дзвінків без відповіді в реальному часі, що дозволить користувачам вирішувати, чи відповідати на дзвінок до того, як голосова пошта буде записана.

Загалом, випуск iPhone 15 від Apple дуже очікуваний, навіть незважаючи на відсутність серйозних технологічних досягнень. Очікується, що впровадження кабелів USB-C, удосконалення камери та оновлення програмного забезпечення приваблять споживачів і стимулюють продажі.

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