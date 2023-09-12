Apple анонсує iPhone 15, Apple Watch Series 9 і Apple Watch Ultra 2

Довгоочікувана подія iPhone 15 від Apple нарешті відбулася з презентацією абсолютно нового Apple iPhone 15. За чутками, iPhone 15 буде доступний у чотирьох різних моделях, який представляє новий дизайн для більш дешевих моделей і суттєві зміни в порту зарядки. , перший для iPhone за понад десять років.

Але це не єдине оголошення від Apple сьогодні. Окрім нових iPhone, Apple також представила Apple Watch Series 9 і Apple Watch Ultra 2. Apple Watch Series 9 оснащено процесором S9, який на 30% швидший за свого попередника, що забезпечує покращену продуктивність для щоденних завдань і взаємодії з Siri. . Він також представляє функцію Double Tap, що дозволяє користувачам зручніше взаємодіяти з Apple Watch.

З точки зору сталого розвитку Apple досягла значних успіхів. В Apple Watch Series 9 використано якомога більше перероблених матеріалів, у тому числі вперше використано перероблений кобальт. Спортивний браслет також виготовлено з перероблених матеріалів. Крім того, Apple взяла на себе зобов’язання забезпечувати все виробництво Apple Watch електроенергією з відновлюваних джерел і інвестувала в екологічну електроенергію, щоб компенсувати очікувані викиди від плати користувача.

Apple також скористалася нагодою, щоб підкреслити свою прихильність до сталого розвитку через ініціативу Apple 2030. Головна будівля компанії повністю нейтральна вуглецю та працює на відновлюваній електроенергії. Понад 100 постачальників погодилися використовувати електроенергію з відновлюваних джерел, а Apple ініціювала заходи щодо збереження, наприклад, посадка лісів і відновлення мангрових заростей. До 2030 року Apple прагне досягти нульового впливу на клімат для всіх своїх продуктів.

Apple Watch Ultra 2, оновлення минулорічної моделі, може похвалитися новою функцією Double Tap і покращеними можливостями Siri. Він має вражаючий дисплей з максимальною яскравістю 3000 ніт. Ultra 2 також підкреслює нові функції для їзди на велосипеді та бігу, на додаток до його придатності для дайверів та дослідників. Як і Series 9, він виготовлений із перероблених матеріалів і є повністю нейтральним викидом вуглецю.

iPhone 15 привертає увагу своїми приголомшливими пастельними кольорами та помітною зміною дизайну передньої панелі. Як завжди, Apple поєднала інновації з естетикою, створивши пристрій, який захоплює дух.

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