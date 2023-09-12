Apple iPhone 14 Pro доступний із великою знижкою перед презентацією iPhone 15 Pro

Apple iPhone 14 Pro незабаром буде видалено з Apple Store, оскільки Apple готується до запуску свого нового флагмана iPhone 15 Pro. Однак до офіційного виходу iPhone 14 Pro зараз доступний зі значною знижкою на Flipkart.

iPhone 1,29,900 Pro, випущений минулого року за початковою ціною 14 1,19,999 9,901 рупій, тепер виставлений на Flipkart за 36,100 83,899 3,000 рупій після знижки в 14 80,899 рупію. Крім того, Flipkart пропонує знижку до 49,001 XNUMX рупій в обмін на ваш старий смартфон, знижуючи ціну до XNUMX XNUMX рупій. Клієнти також можуть отримати додаткову знижку XNUMX рупій на транзакції EMI за кредитною карткою та дебетовою карткою HDFC Bank. Таким чином, остаточна ціна iPhone XNUMX Pro становить XNUMX XNUMX рупій після великої знижки в XNUMX XNUMX рупій.

Завдяки інноваційній функції Dynamic Island iPhone 14 Pro є першим телефоном Apple без вирізів. Він оснащений потужним чіпом A16 Bionic, що забезпечує плавну та ефективну роботу. Пристрій оснащений новою потрійною камерою на 48 МП, яка робить приголомшливі зображення з неймовірною деталізацією. iPhone 14 Pro може похвалитися 6.1-дюймовим дисплеєм Super Retina XDR і 12-мегапіксельною фронтальною камерою для високоякісних селфі.

Популярність iPhone 14 Pro зробила його дуже затребуваним пристроєм, який часто розпродається на популярних платформах електронної комерції, таких як Flipkart і Amazon. Особливим попитом користується базова модель накопичувача.

Оскільки Apple готується до випуску iPhone 15 Pro, споживачі мають можливість придбати iPhone 14 Pro зі значною знижкою. Завдяки дизайну без вирізів, потужному чіпу та вражаючій камері iPhone 14 Pro залишається найкращим вибором для ентузіастів технологій.

джерела:

– Фліпкарт

– Банк HDFC