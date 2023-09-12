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Очікується, що Apple представить нову лінійку iPhone із зарядним пристроєм USB-C

ByМамфо Брешіа

Вересень 12, 2023
Очікується, що Apple представить нову лінійку iPhone із зарядним пристроєм USB-C

Сьогодні Apple збирається анонсувати свою нову лінійку iPhone, яка, як очікується, матиме перехід від зарядних портів Lightning до USB-C. Цей крок стався після суперечки з Європейським Союзом (ЄС), який зобов’язав усі невеликі пристрої, включаючи телефони, бути сумісними з зарядними кабелями USB-C до кінця наступного року. ЄС стверджує, що ця зміна зменшить відходи та заощадить гроші для споживачів.

Раніше Apple стверджувала, що її кабель Lightning більш безпечний, ніж зарядні пристрої USB-C, які вже використовуються конкуруючими компаніями, такими як Samsung. Проте зараз компанія виконує вимоги ЄС. Очікується, що нові моделі iPhone будуть представлені на заході Apple Wonderlust, який зазвичай є часом року, коли представлені нові iPhone.

Це оголошення зроблено в той час, коли Apple зіткнулася зі зниженням продажів iPhone через підвищення цін. Клієнти вирішують відкласти оновлення до нових моделей. Крім того, компанія має справу з дипломатичною напругою між Сполученими Штатами та Китаєм. Згідно з повідомленнями, уряд Китаю забороняє державним службовцям користуватися телефонами Apple.

Аналітики прогнозують, що перехід на USB-C буде головним акцентом оголошення Apple. Йорі Вурмсер, головний аналітик Insider Intelligence, вважає, що на сьогоднішньому заході також будуть представлені нові моделі Apple Watch і AirPod, але iPhone 15 стане найважливішим випуском для компанії. Політики ЄС вважають, що запровадження загального зарядного пристрою спростить життя європейців і позбавить потреби в застарілих зарядних пристроях, що призведе до економії коштів у розмірі 250 мільйонів євро на рік для споживачів.

Хоча деякі споживачі можуть бути стурбовані зміною кабелю, такі аналітики, як Аві Грінгарт з Techsponential, прогнозують, що протягом покоління споживачі приймуть новий стандарт і адаптуються до нього. Також очікується, що Apple підніме ціни на свої моделі Pro разом із вдосконаленням камер і мікросхем iPhone.

Нещодавнє падіння продажів iPhone, на які припадає майже половина загальних доходів Apple, викликало занепокоєння. Обмеження китайського уряду на iPhone в державних установах і державних організаціях також вплинули на акції Apple і настрої ринку. Однак такі аналітики, як Ден Айвз з Wedbush, вважають, що Apple завоювала значну частку ринку в Китаї, і передбачають, що будь-яка потенційна заборона вплине лише на невелику частину прогнозованих продажів iPhone у країні.

джерела:
- AFP

Визначення:
– Порти зарядного пристрою Lightning: фірмові порти заряджання, які використовуються пристроями Apple.
– USB-C: універсальний зарядний порт, який стає промисловим стандартом для багатьох електронних пристроїв.
– Європейський Союз (ЄС): політичний та економічний союз 27 країн-членів, розташованих у Європі.
– Кабелі для заряджання USB-C: кабелі USB-C, також відомі як USB Type-C, є реверсивними кабелями, здатними передавати живлення та дані.

By Мамфо Брешіа

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