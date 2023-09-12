Подія Apple 2023: запуск iPhone 15 серії та очікування

Всього за кілька годин Apple розпочне свою щорічну вересневу подію, відому як «Wonderlust», де зазвичай представляє останнє покоління iPhone та інші продукти. Цього року всі погляди прикуті до довгоочікуваної серії iPhone 15, яка, як очікується, принесе значні оновлення та вдосконалення лінійці флагманських смартфонів Apple.

Повідомляється, що серія iPhone 15 включатиме стандартний iPhone 15, більший iPhone 15 Plus і преміальні моделі – iPhone 15 Pro і iPhone 15 Pro Max. Очікується, що стандартні моделі матимуть 6.1-дюймовий екран, а моделі Plus матимуть більший 6.7-дюймовий дисплей. Однією з помітних змін у всіх моделях iPhone 15 є перехід від порту Lightning до порту USB-C, що пропонує користувачам більше гнучкості підключення.

Моделі Pro, як зазвичай, будуть оснащені преміальними функціями та вищою ціною. Подейкують, що вони мають тонший дизайн із вигнутими рамками та титановий корпус замість нержавіючої сталі. Також може бути перероблена кнопка «відключення звуку», яка може служити кнопкою дії, натхненна Apple Watch Ultra.

Очікується, що під капотом iPhone 15 Pro і Pro Max буде працювати на оновленому 3-нанометровому чіпі A17, який обіцяє вищу швидкість і покращену ефективність. Крім того, моделі Pro можуть містити покращений телеоб’єктив камери для чудових можливостей фотографування.

Деталі ціни на iPhone 15 серії залишаються невідомими, але є припущення про потенційне підвищення ціни порівняно з попереднім поколінням. Аналітик Джефф Пу прогнозує, що iPhone 15 Pro може стартувати від 1,099 доларів, тоді як інші джерела припускають підвищення на 100 доларів для обох моделей Pro, ставлячи iPhone 15 Pro від 1,099 до 1,199 доларів, а Pro Max – від 1,199 до 1,299 доларів.

Запуск серії iPhone 15 стався в складний час для індустрії смартфонів, коли останнім часом спостерігався спад продажів. Продажі смартфонів Apple впали на 2.4 відсотка в останньому кварталі, але компанія прагне відновити інтерес споживачів за допомогою привабливих функцій і оновлень нової лінійки. Серед них технологія Dynamic Island, потенційне видалення знакового вирізу та інноваційні вдосконалення камери, такі як перископічний об’єктив для iPhone 15 Pro Max.

Оскільки до події Apple залишилися лічені години, ентузіасти технологій і споживачі з нетерпінням чекають офіційної презентації серії iPhone 15 та інших захоплюючих оголошень. Слідкуйте за новинами про подію Apple Wonderlust.

джерела:

– Марк Гурман, кореспондент подій Apple

– DigiTimes

– Аналітик Джефф Пу