Подія Apple 2023: буде представлено нову серію iPhone 15 і багато іншого

Компанія Apple збирається представити свою довгоочікувану серію iPhone 15 сьогодні на заході Wonderlust. Подія транслюватиметься в прямому ефірі зі штаб-квартири Apple у Купертіно, і, як очікується, буде представлено кілька інших великих продуктів, включаючи Apple Air Pods і годинники нового покоління.

Згідно з Urban Dictionary, термін «бажання чудес» означає бажання постійно перебувати в стані подиву. Схоже, що Apple хоче тримати своїх користувачів у стані постійного подиву завдяки великій кількості нових випусків, запланованих на цей рік.

На заході також будуть оприлюднені офіційні дати випуску iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10 і tvOS 17, які раніше були оголошені на червневому заході WWDC 23.

Традиційно вересневий захід Apple призначений для основних випусків апаратного забезпечення, зокрема останньої лінійки iPhone. Цього року в серію iPhone 15 увійдуть iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max.

Припущення навколо iPhone 15 Pro Max

Деякі припущення припускають, що Apple може змінити бренд iPhone 15 Pro Max на модель «Ultra» через включення порту зарядки USB-C. Однак, схоже, цього року ця зміна не відбудеться. Apple відома своїми сюрпризами і потенційно може зробити несподівані оголошення під час заходу.

Як дивитися презентацію iPhone 15 у прямому ефірі?

Щоб переглянути спеціальну подію Apple Wonderlust, основним способом є програма Apple TV. Хоча список подій може бути недоступним у програмі заздалегідь, Apple зазвичай додає його в день події. Обов’язково перевірте список подій у день події. Програма Apple TV доступна на багатьох пристроях, що дозволяє користувачам налаштовуватися за допомогою своїх улюблених потокових пристроїв.

джерела:

Urban Dictionary (визначення «wonderlust»)

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