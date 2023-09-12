Серія iPhone 15: ціна, оновлення та чутки

Apple збирається представити свою лінійку iPhone 15 сьогодні на заході «Wonderlust», і з’явилися численні витоки інформації та чутки щодо цін на моделі iPhone 15 Pro. Згідно з цими джерелами, ціни на моделі iPhone 15 Pro і iPhone 15 Pro Max значно зростуть порівняно з моделями минулого року. Очікується, що найбільше подорожчає iPhone 15 Pro Max.

Чутки припускають, що моделі iPhone 15 і iPhone 15 Plus будуть представлені за тією ж ціною, що й їхні попередники, але деякі звіти вказують на те, що ціна може незначно зрости. З іншого боку, за чутками, iPhone 15 Pro Max отримає найбільше підвищення ціни разом із найбільшим оновленням, яке включає перископічний об’єктив камери та титановий корпус.

Нова інформація від Macrumors свідчить про те, що підвищення цін на непрофесійні моделі iPhone 15 не відбудеться. Очікується, що ціна базової моделі iPhone 15 стартує від 799 доларів США, що відповідає вартості iPhone 14 минулого року. В Індії ціна базової моделі була встановлена ​​на рівні 79,900 XNUMX рупій і, ймовірно, залишиться такою ж цього року.

Кажуть, що моделі iPhone 15 Pro мають оновлені дизайни, такі як більш тонкі та вигнуті рамки, а також нову титанову рамку замість корпусу з нержавіючої сталі. Ходять чутки про перероблену кнопку «відключення звуку», яка може служити кнопкою дії, схожою на Apple Watch Ultra. Ця зміна може замінити бічну кнопку перемикання, яка була в попередніх поколіннях iPhone.

Очікується, що ціна iPhone 15 Pro зросте на 100 доларів, починаючи з 1099 доларів у США. Це може призвести до зростання цін щонайменше на 10,000 15 рупій в Індії. За чутками, найбільше зросте ціна на iPhone 1299 Pro Max суперпреміум-класу з можливою стартовою ціною в XNUMX доларів США.

джерела:

– Макруморс

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