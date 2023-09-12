Чого очікувати (і чого не очікувати) від Apple Wonderlust Event

Сьогодні довгоочікувана подія Apple, на якій технологічний гігант представить своє наступне покоління iPhone. Хоча ходили чутки про запуск інших продуктів, очікується, що Apple зосередиться насамперед на своїх нових iPhone. Очікується, що будуть представлені чотири iPhone: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro і iPhone 15 Pro Max. Крім того, можуть з’явитися інші продукти, такі як Apple Watch Series 9, Watch Ultra 2 і AirPods Pro 2-го покоління з новим портом USB Type-C.

Однак є певні продукти, які навряд чи будуть запущені сьогодні. Одним із них є, за чутками, iPhone 15 Ultra, який, як очікується, матиме преміальні функції, що перевершують варіанти Pro. Інший продукт, який може бути не представлений, — це Apple Watch X, який, як припускали, відсвяткує 10-ту річницю Apple Watch із такими функціями, як дисплей MicroLED і монітор артеріального тиску. Вважається, що Watch X все ще знаходиться в розробці і не буде готовий до цієї події.

Також ходили чутки про Mac на базі M3, включаючи iMac, MacBook Air і MacBook Pro, але не очікується, що ці пристрої будуть представлені сьогодні ввечері. Натомість звіти свідчать про те, що Apple може представити їх у жовтні через прес-реліз, а не на спеціальній події запуску.

Що стосується iPad, то, як кажуть, розробляються iPad Pro на базі M3 і новий iPad Air 6, але малоймовірно, що вони будуть представлені на заході Wonderlust. Чутки свідчать, що iPad Air 6 може бути випущений вже наступного місяця через прес-реліз.

Хоча очікується дебют нового AirPods Pro 2-го покоління з портом USB Type-C, суттєвих змін порівняно з поточною моделлю не буде. Очікується, що інші варіанти AirPods, такі як AirPods Pro 3, AirPods Max 2 і AirPods 2 з USB Type-C, не будуть оголошені сьогодні ввечері.

На закінчення очікується, що захід Apple Wonderlust буде зосереджений на новій лінійці iPhone з деякими додатковими продуктами, такими як Apple Watch Series 9 і AirPods Pro 2-го покоління. Інші чутки про такі продукти, як iPhone 15 Ultra, Apple Watch X, комп’ютери Mac на базі M3, нові iPad і додаткові моделі AirPods, ймовірно, не будуть представлені на цьому заході.

Визначення:

– Порт USB Type-C: універсальний роз’єм, який можна використовувати для зарядки та передачі даних на різних пристроях.

– Дисплей MicroLED: технологія, яка використовує мікроскопічні світлодіоди для створення дисплея високої роздільної здатності з кращим контрастом і енергоефективністю.

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