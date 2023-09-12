Apple представляє новий Apple Watch Series 9 з розширеними функціями

Сьогодні Apple провела довгоочікувану подію, представивши низку нових апаратних пропозицій. Найважливішим моментом заходу стала презентація останнього доповнення до лінійки носимих пристроїв Apple Watch Series 9.

Новий смарт-годинник оснащений передовим чіпом S9, який може похвалитися підвищенням продуктивності на 60% і швидшим графічним процесором на 30% порівняно з попередником. Дейдре Калдбек, директор відділу маркетингу продуктів Apple Watch, назвала його «найпотужнішим чіпом для годинників».

Одним із ключових удосконалень у Series 9 є покращене диктування, яке покращено на 25%. Це вдосконалення зробить голосові команди та взаємодію з Siri ще більш зручними для користувачів.

Серія 9 представляє кілька захоплюючих нових функцій. Тепер користувачі можуть отримувати доступ до даних про здоров’я за допомогою Siri, що дозволяє зручно стежити за своєю фізичною формою та самопочуттям. Інша функція під назвою Name Drop дозволяє користувачам ділитися особистою інформацією з іншими користувачами поблизу, які також мають Apple Watch Series 9. Крім того, функція Double Tap дозволяє користувачам керувати функціями годинника, торкаючись вказівним і великим пальцями на руці, на якій вони носять годинник. дивитися.

Apple також подвоїла яскравість дисплея, забезпечивши покращену видимість навіть при яскравому сонячному світлі. Іншим практичним доповненням є можливість перевірити ваш iPhone прямо з годинника, що полегшить пошук вашого телефону, коли він пропав.

В інших новинах з’явилися припущення та натяки, що останній iPhone буде оснащений роз’ємом USB-C. Хоча це не було офіційно підтверджено, джерела в ланцюжку поставок і останні звіти свідчать про те, що Apple може зробити перехід. Ця зміна розблокує швидшу швидкість заряджання та покращить сумісність з іншими пристроями USB-C.

Ці захоплюючі анонси від заходу Apple демонструють їхнє прагнення розширювати межі технологій, надаючи інноваційні продукти, які покращують взаємодію з користувачем.

джерела:

– Apple Watch Series 9: [вставити джерело]

– Чутки про USB-C для iPhone: [вставити джерело]