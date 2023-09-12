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Постачальник Apple Foxconn постачатиме зроблений в Індії iPhone 15, розширюючи виробництво за межі Китаю

ByМамфо Брешіа

Вересень 12, 2023
Постачальник Apple Foxconn постачатиме зроблений в Індії iPhone 15, розширюючи виробництво за межі Китаю

Постачальник Apple Foxconn збирається розпочати поставки Made in India iPhone 15 лише через кілька тижнів після того, як смартфони будуть випущені з китайських заводів. Цей крок Apple є частиною багаторічної ініціативи з диверсифікації виробництва за межами Китаю та зменшення вразливості ланцюга поставок. Збірка iPhone в Індії не тільки допоможе Apple розширити свої виробничі можливості, але й пом’якшить невизначеність у торгівлі, спричинену напруженістю між Вашингтоном і Пекіном.

Завод Foxconn у Сріперумбудурі, штат Таміл Наду, відіграватиме вирішальну роль у сприянні постачанню найновіших пристроїв iPhone. Однак виробництво iPhone 15 в Індії залежатиме від наявності компонентів, переважно імпортованих, а також від плавного розширення виробничих ліній на заводі Foxconn поблизу Ченнаї.

Крім Foxconn, очікується, що інші постачальники Apple, що працюють в Індії, такі як Pegatron Corp. і Wistron Corp., які незабаром придбає Tata Group, також почнуть складати iPhone 15. Це ще більше посилить виробничу присутність Apple в Індії.

IPhone 15 планується представити сьогодні на заході Wonderlust разом з іншими оголошеннями, включаючи нову серію Apple Watch і Apple AirPods. Очікується, що моделі iPhone 15 і 15 Plus матимуть скляну задню частину та алюмінієві бічні сторони, а версії Pro вищого класу, як повідомляється, матимуть титановий дизайн, що зробить їх міцнішими та легшими.

Загалом, рішення Apple виробляти iPhone в Індії є стратегічним кроком для диверсифікації ланцюжка поставок і зменшення залежності від Китаю. Розширюючи своє виробництво за межі Китаю, Apple прагне забезпечити більш стійке та безпечне постачання своїх найважливіших продуктів.

джерела:
– Bloomberg: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-09-12/foxconn-to-start-shipping-made-in-india-iphone-15
– LiveMint: https://www.livimint.com/technology/gadgets/apple-to-start-shipping-made-in-india-iphone-15-report-11657667457472.html

By Мамфо Брешіа

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