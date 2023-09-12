Apple представила нову лінійку iPhone 15 зі зниженими цінами для ірландських користувачів

Apple офіційно представила свою останню лінійку iPhone і смарт-годинників, анонсувавши лінійку iPhone 15 і Apple Watch Series 9. Хоча технічний гігант підвищив ціни на свої iPhone в США, ірландські користувачі отримають знижку. Ціна на iPhone 15 Pro стартує з 1,239 євро, що на 100 євро менше, ніж на торішню модель. iPhone 15 коштуватиме від 979 євро, порівняно з 1,029 євро рік тому. Ціна iPhone 15 Plus також була знижена до 1,129 євро з 1,179 євро.

Apple прагне покращити загальний досвід роботи зі своїми новими пристроями, незважаючи на виклики, пов’язані з поточною кризою вартості життя. Нові iPhone обіцяють покращену якість зв’язку, фотографії та використання стандартного USB-порту для зарядки. Моделі iPhone 15 Pro матимуть настроювану кнопку дії, тоді як iPhone 15 Pro матиме більш міцний титановий дизайн і потужнішу систему камери.

Лінійка iPhone 15 буде оснащена чіпом A16, а моделі Pro матимуть оновлений чіп A17. У iPhone 15 також використовується з’єднання USB C для заряджання та передачі даних відповідно до кінцевого терміну стандартизації зарядки в ЄС до 2024 року. Крім того, Apple розширила можливості супутникового зв’язку iPhone для екстрених випадків, додавши функцію допомоги на дорозі через супутник.

Apple також представила Apple Watch Series 9, який має функцію керування жестами, обробку запитів Siri на самому годиннику та покращену інтеграцію з HomePod. Компанія продовжує надавати пріоритет екологічності, докладаючи зусиль щодо усунення пластику з упаковки, використання 100% перероблених матеріалів і покладання на чисті відновлювані джерела енергії.

джерела:

– аналітик PP Foresight Паоло Паскаторе

– офіційне оголошення Apple

Визначення:

– USB C: з’єднання універсальної послідовної шини, яке зазвичай використовується для зарядки та передачі даних в електронних пристроях.

– Мікросхеми A16 і A17: відноситься до процесорів, які використовуються в пристроях Apple, причому A17 є новішою та потужнішою версією.

– Надзвичайні супутникові можливості: здатність пристрою підключатися до супутникової мережі для зв’язку та допомоги в надзвичайних ситуаціях.