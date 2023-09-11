Apple представить iPhone 15 на щорічному ключовому заході

Apple збирається представити своє останнє покоління пристроїв, у тому числі довгоочікуваний iPhone 15, на своєму щорічному ключовому заході 12 вересня. Аналітики та споживачі з нетерпінням чекають цієї події, сподіваючись побачити інноваційні пропозиції технологічного бренду.

Філіп Шумейкер, директор-засновник Apple App Store і виконавчий директор Identity.com, наголошує на необхідності для Apple розширювати свою екосистему, відкриваючи нові шляхи для App Store. Shoemaker пропонує розширити функціональність App Store і дозволити новим типам схвалених додатків виходити на ринок. Однак він визнає, що раніше Apple не рішуче вносила такі зміни.

App Store давно хвалять за контроль якості та заходи безпеки, але критикують за підхід до «закритої системи». Критики стверджують, що такий підхід обмежує типи програм, які можна розробляти, і залишає мало місця для інновацій. Шумейкер вважає, що для Apple надзвичайно важливо використовувати нові форми функціональності та прагнути до більшої гнучкості в App Store.

Окрім обговорення App Store, Шумейкер також ділиться інформацією про очікувані цінові діапазони майбутніх пристроїв iPhone 15. Хоча конкретних деталей мало, є припущення, що нові iPhone пропонуватимуть розширені функції та покращену продуктивність, що може супроводжуватися вищою ціною.

З наближенням щорічного основного заходу Apple, очікування та хвилювання навколо презентації iPhone 15 продовжують зростати. Як ентузіасти Apple, так і технічні ентузіасти з нетерпінням чекають, що компанія планує, і чи забезпечить вона інновації та вдосконалення, яких вони звикли очікувати від культового бренду.

Визначення:

– Екосистема: у контексті технологій екосистема означає сукупність взаємопов’язаного програмного забезпечення, апаратного забезпечення та служб, які працюють разом, створюючи єдиний досвід користувача.

– App Store: цифрова платформа Apple для розповсюдження мобільних програм, доступних на пристроях iOS.

джерела:

– Інтерв’ю Yahoo Finance Live з Філіпом Шумейкером.