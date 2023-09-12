Чіпси Apple виробляються в США, але пакуються на Тайвані

Як повідомляє The Information, чіпи Apple, виготовлені компанією Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), будуть виготовлятися на новому заводі у Феніксі, штат Арізона, як оголосив генеральний директор Apple Тім Кук. Однак ці мікросхеми доведеться відправити назад на Тайвань для складання, оскільки на фабриці в Арізоні бракує необхідного обладнання для упаковки більш досконалих мікросхем.

Упаковка є завершальним етапом виготовлення чіпа, де компоненти збираються всередині корпусу для підвищення швидкості та енергоефективності. У той час як чіпи для iPad і Mac можна упаковувати за межами Тайваню, чіпи для iPhone потрібно зібрати в країні. Такий метод упаковки Apple використовує з 2016 року.

Крім Apple, у TSMC також є інші клієнти, такі як NVIDIA, AMD і Tesla, чиї моделі чіпів, включаючи H100 від NVIDIA, також потрібно буде відправити назад на Тайвань для упаковки. Повідомляється, що вдосконалене пакування, яке використовується в iPhone, також буде використовуватися Google для своїх майбутніх телефонів Pixel.

Уряд США через Закон про CHIPS виділив значні кошти для стимулювання виробництва мікросхем у США та зменшення залежності від закордонних постачальників. Цей крок має на меті підняти напівпровідникову промисловість США на тлі напруженості з Китаєм через Тайвань.

Незважаючи на те, що уряд запровадив національну програму вдосконаленого виробництва упаковки для впровадження упаковки мікросхем у США, вона отримує значно менше фінансування порівняно з виробництвом мікросхем. В Інституті друкованих плат заявили, що це свідчить про відсутність пріоритетності упаковки. TSMC не планує будувати пакувальні заводи в США через високу вартість і, ймовірно, запропонує будь-який майбутній метод пакування на Тайвані.

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