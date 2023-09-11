Apple прийме стандарт USB-C для майбутніх випусків iPhone

Після багатьох років опору Apple Inc. нарешті капітулювала перед стандартом USB-C і використовуватиме його для всіх майбутніх випусків iPhone. Компанія використовує свій власний порт Lightning для заряджання пристроїв з 2012 року. Хоча порт Lightning був унікальним пунктом продажу для Apple, він також був тягарем для споживачів через високу вартість змінних кабелів.

Рішення про перехід на USB-C було прийнято після того, як у жовтні 2022 року Європейський Союз (ЄС) підписав мандат на загальний зарядний пристрій. Згідно з мандатом, усі мобільні телефони, планшети та камери, що продаються в ЄС, повинні мати зарядний пристрій USB Type-C. порт. Ноутбуки підуть цьому прикладу в 2026 році. Директиву було введено, щоб зменшити непотрібні покупки зарядних пристроїв і стандартизувати зарядку між пристроями.

Apple була рішуче проти мандату щодо загального зарядного пристрою, стверджуючи, що він пригнічує інновації. Однак з тих пір компанія визнала, що в неї немає іншого вибору, окрім як виконати вимоги. Насправді Apple вже включила USB-C у свій iPad Air у 2020 році та iPad 10-го покоління у 2022 році. Тепер компанія поширить цю стандартизацію на простір iPhone.

Перехід на USB-C принесе споживачам зручність, оскільки їм більше не потрібно буде носити з собою кілька зарядних кабелів для різних пристроїв. Крім того, це, швидше за все, зменшить вартість заміни кабелів, оскільки кабелі USB-C доступніші та, як правило, дешевші, ніж кабелі Lightning.

Рішення Apple прийняти стандарт USB-C для майбутніх випусків iPhone буде офіційно оприлюднено 12 вересня разом із випуском iPhone 15. Це означає кінець ери для Apple і початок більш універсального досвіду зарядки для споживачів.

джерела:

– BBC

– офіційний сайт Європейського Союзу