Міське життя

Відкриття нових технологій і потужності ШІ

Технологія

Apple прийме стандарт USB-C для майбутніх випусків iPhone

ByМамфо Брешіа

Вересень 11, 2023
Apple прийме стандарт USB-C для майбутніх випусків iPhone

Після багатьох років опору Apple Inc. нарешті капітулювала перед стандартом USB-C і використовуватиме його для всіх майбутніх випусків iPhone. Компанія використовує свій власний порт Lightning для заряджання пристроїв з 2012 року. Хоча порт Lightning був унікальним пунктом продажу для Apple, він також був тягарем для споживачів через високу вартість змінних кабелів.

Рішення про перехід на USB-C було прийнято після того, як у жовтні 2022 року Європейський Союз (ЄС) підписав мандат на загальний зарядний пристрій. Згідно з мандатом, усі мобільні телефони, планшети та камери, що продаються в ЄС, повинні мати зарядний пристрій USB Type-C. порт. Ноутбуки підуть цьому прикладу в 2026 році. Директиву було введено, щоб зменшити непотрібні покупки зарядних пристроїв і стандартизувати зарядку між пристроями.

Apple була рішуче проти мандату щодо загального зарядного пристрою, стверджуючи, що він пригнічує інновації. Однак з тих пір компанія визнала, що в неї немає іншого вибору, окрім як виконати вимоги. Насправді Apple вже включила USB-C у свій iPad Air у 2020 році та iPad 10-го покоління у 2022 році. Тепер компанія поширить цю стандартизацію на простір iPhone.

Перехід на USB-C принесе споживачам зручність, оскільки їм більше не потрібно буде носити з собою кілька зарядних кабелів для різних пристроїв. Крім того, це, швидше за все, зменшить вартість заміни кабелів, оскільки кабелі USB-C доступніші та, як правило, дешевші, ніж кабелі Lightning.

Рішення Apple прийняти стандарт USB-C для майбутніх випусків iPhone буде офіційно оприлюднено 12 вересня разом із випуском iPhone 15. Це означає кінець ери для Apple і початок більш універсального досвіду зарядки для споживачів.

джерела:
– BBC
– офіційний сайт Європейського Союзу

By Мамфо Брешіа

Схожі теми

Технологія

Paper Mario: The Thousand-Year Door для Nintendo Switch: візуальні оновлення з ціною?

Вересень 15, 2023 Вікі Ставропулу
Технологія

Apple представляє Apple Watch Series 9 з нейтральним викидом вуглецю, щоб зменшити вплив на навколишнє середовище

Вересень 15, 2023 Габріель Бота
Технологія

Чіп Фуз Хенд робить ескіз концептуального автомобіля Mustang Racing для SEMA

Вересень 15, 2023 Габріель Бота

Ти пропустив

Технологія

Paper Mario: The Thousand-Year Door для Nintendo Switch: візуальні оновлення з ціною?

Вересень 15, 2023 Вікі Ставропулу 0 Коментарі
Технологія

Apple представляє Apple Watch Series 9 з нейтральним викидом вуглецю, щоб зменшити вплив на навколишнє середовище

Вересень 15, 2023 Габріель Бота 0 Коментарі
Технологія

Чіп Фуз Хенд робить ескіз концептуального автомобіля Mustang Racing для SEMA

Вересень 15, 2023 Габріель Бота 0 Коментарі
Технологія

Як підвищити свою продуктивність на робочому місці

Вересень 15, 2023 Габріель Бота 0 Коментарі