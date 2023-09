Топ безкоштовних і платних програм для iPhone у США

By

У цій статті ми розглянемо найкращі безкоштовні та платні програми для iPhone у США. Ці програми пропонують різноманітні функції та задовольняють різні інтереси та потреби.

Серед найпопулярніших безкоштовних програм для iPhone у США варто виділити Temu: Shop Like a Billionaire. Temu дозволяє користувачам купувати предмети розкоші та відчути спосіб життя мільярдера. Іншим популярним додатком є ​​YouTube TV, який пропонує користувачам широкий спектр потокового вмісту. TikTok, відомий своїми вірусними короткими відео, також потрапив до списку.

З іншого боку, серед найпопулярніших програм для iPhone у США є Minecraft, дуже популярна гра, яка дозволяє гравцям створювати власні світи. Geometry Dash — ще один платний додаток, який поєднує в собі музику та ігровий процес на основі навичок. Відома настільна гра МОНОПОЛІЯ також має цифрову версію для користувачів iPhone.

Інші платні програми, які потрапили до списку, включають Heads Up!, веселу вечіркову гру, і Plague Inc., стратегічну гру-симулятор, у якій гравці створюють і розвивають патоген, щоб заразити та знищити людство.

Ці програми пропонують різноманітні варіанти розваг, від ігор до способу життя. Незалежно від того, чи шукаєте ви розкішний шопінг чи захоплюючу гру, у App Store є доступні варіанти.

джерела:

– Тему: Купуйте як мільярдер, Тему

– YouTube TV, Google LLC

– TikTok, TikTok Ltd

– Minecraft, Mojang

– Geometry Dash, RobTop Games AB

– MONOPOLY, Marmalade Game Studio

– Heads Up!, Warner Bros.

– Plague Inc., Ndemic Creations

Примітка: URL-адреси видалено з джерел.