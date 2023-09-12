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Apple Watch Series 9: нові функції та вдосконалення

ByГабріель Бота

Вересень 12, 2023
Apple Watch Series 9: нові функції та вдосконалення

Джей Пітерс

Apple нещодавно представила свій останній розумний годинник Apple Watch Series 9 на заході Wonderlust. Серія 9 поставляється з кількома новими функціями та вдосконаленнями, які покращують її функціональність та покращують взаємодію з користувачем.

Одним із помітних доповнень є новий S9 SiP (System in Package), який може похвалитися потужним процесором із 5.6 мільярда транзисторів, графічним процесором, який на 30% швидшим, і чотирьохядерним нейронним механізмом. Це оновлення дозволяє обробляти запити Siri безпосередньо на пристрої, що покращує швидкість реагування. Крім того, смарт-годинник тепер містить надширокосмуговий чіп другого покоління, що покращує точність пошуку під час підключення до iPhone.

Apple Watch Series 9 також має більш яскравий дисплей, здатний досягати 2000 ніт, що вдвічі перевищує максимальну яскравість його попередника, Series 8. Цей покращений дисплей забезпечує кращу видимість навіть у яскравому зовнішньому середовищі.

Помітним доповненням до Series 9 є жест «подвійне торкання», схожий на функцію торкання, продемонстровану в Apple Vision Pro. Це дозволяє користувачам відповідати на телефонні дзвінки або взаємодіяти з годинником, торкаючись вказівним і великим пальцями разом. Функція подвійного торкання буде доступна через оновлення програмного забезпечення в жовтні.

Що стосується варіантів дизайну, серія 9 буде доступна в алюмінієвому кольорі в різних кольорах, включаючи рожевий, зоряний, сріблястий, опівнічний і червоний. Версії з нержавіючої сталі будуть доступні в золоті, сріблі та графіті. Попередні замовлення можна розмістити з вівторка, доступність запланована на 22 вересня. Вартість базової моделі починається від 399 доларів.

Apple також покращила навколишнє середовище, створивши Series 9. У поєднанні з новим ремінцем Sport Loop Apple Watch Series 9 стає першим продуктом Apple з нейтральним викидом вуглецю. Крім того, менша упаковка забезпечує більш ефективну доставку.

Apple Watch Series 9 слідує за торішньою Series 8, яка представила датчики температури та функцію виявлення аварій. Також варто згадати Apple Watch Ultra, більш міцну модель із більшим екраном і окремою кнопкою дії. Series 9 поставлятиметься з watchOS 10, найновішою операційною системою Apple для смарт-годинників, яка пропонує оновлений інтерфейс користувача та оновлені версії основних програм.

Загалом, Apple Watch Series 9 пропонує значні оновлення щодо продуктивності, яскравості дисплея та інноваційних функцій. Він продовжує залишатися провідним вибором смарт-годинників для користувачів, які шукають поєднання стилю, функціональності та екологічної свідомості.

джерела:
– Джей Пітерс (автор)
– The Verge (фото)
– Apple (деталі продукту)
– Консорціум Unicode (пропозиції emoji)

By Габріель Бота

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