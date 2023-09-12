Представляємо iPhone 15: зміни та оновлення

Події Apple, що випускають iPhone, завжди викликають багато галасу та хвилювання, і нещодавня презентація iPhone 15 не стала винятком. IPhone залишається важливою частиною бізнесу Apple, щороку приносить значну частину доходу компанії. З цією останньою версією Apple прагне представити пристрій, який поєднує в собі всі технологічні досягнення та інновації, які вони розробили з моменту випуску оригінального iPhone у 2007 році.

Однією з помітних змін в iPhone 15 є перехід від фірмового зарядного роз’єму Apple Lightning до загальноприйнятого порту USB-C. Ця зміна була зумовлена ​​рішенням Європейського Союзу. У результаті користувачі зможуть використовувати той самий кабель для зарядки своїх iPhone, а також інших пристроїв, таких як навушники та колонки.

Що стосується дизайну, Apple представила ряд нових кольорів для iPhone 15, включаючи рожевий, жовтий, зелений, синій і чорний. Моделі Pro iPhone 15 мають титанову зовнішню конструкцію, що робить їх легшими та міцнішими. Краї екрана також були зменшені, що дозволило збільшити розмір дисплея.

Однією з помітних особливостей моделей iPhone 15 Pro є заміна перемикача відключення звуку кнопкою програмованої дії. Користувачі можуть налаштувати цю кнопку для виконання різних функцій, таких як вимикання/увімкнення звуку, запуск програм або створення голосових нагадувань.

Що стосується вдосконалення камери, Apple оснастила моделі початкового рівня iPhone 15 тією ж технологією камери, що й у попередній лінійці iPhone 14 Pro. Це включає в себе 48-мегапіксельну основну камеру, яка захоплює більше деталей і покращує фокус. Комп’ютерна фотографія гарантує, що користувачі можуть знімати високоякісні зображення навіть без моделі Pro.

Моделі iPhone 15 Pro також можуть похвалитися вдосконаленими функціями камери, такими як нові попередньо встановлені фокусні відстані, розширені можливості масштабування, покращена стабілізація зображення та покращена зйомка в умовах слабкого освітлення. Крім того, обидві моделі Pro сумісні зі зйомкою «Spacial Videos», формату 3D-відео, який підтримується майбутньою гарнітурою Apple Vision Pro.

iPhone 15 Pro Max, Pro та інші моделі пропонують ряд функцій і оновлень, які задовольняють різні потреби та вподобання користувачів. Apple прагне створити пристрій, який є не лише технологічно передовим, але й візуально привабливим і зручним для користувача.

джерела:

– Стаття: «Чому така компанія, як Apple, може привернути стільки уваги до простого запуску продукту?» (URL не надано)

– Джерело зображення: Apple