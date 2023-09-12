Apple оголошує дату випуску iOS 17

Apple нарешті оголосила дату випуску iOS 17 під час недавнього заходу. Остання версія програмного забезпечення буде доступна для безкоштовного оновлення в понеділок, 18 вересня. Це оголошення з’явилося після довгих очікувань користувачів Apple, оскільки програмне забезпечення було вперше анонсовано на заході WWDC у червні. Очікується, що iOS 17 повністю змінить роботу iPhone.

До офіційного випуску тестувальникам була доступна бета-версія iOS 17. Однак тепер повна версія буде доступна кожному. Є кілька цікавих функцій, які привернули увагу користувачів. Однією з цих функцій є оновлення до FaceTime, що дозволяє користувачам залишати відеоголосові повідомлення. Крім того, інструмент під назвою NameDrop дозволить користувачам легко ділитися контактною інформацією, просто тримаючи свої телефони близько один до одного. Для тих, хто любить організацію, також представлено нову програму для ведення журналу.

Одним із значних покращень, яке зацікавило багатьох, є обіцянка розширеної функції автовиправлення. Кажуть, що цей оновлений автовиправлення навчається на основі вподобань користувача, усуваючи розчарування через ненавмисні заміни слів.

У дату запуску 18 вересня доступ до iOS 17 можна буде отримати, оновивши програмне забезпечення. Це дозволить користувачам користуватися всіма новими та покращеними функціями, які були представлені. Apple продовжує впроваджувати вдосконалення, які покращують роботу користувачів.

джерела:

– Анонс події Apple