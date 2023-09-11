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Отримайте найкращу портативну робочу станцію з портативним монітором KYY

ByРоберт Ендрю

Вересень 11, 2023
Отримайте найкращу портативну робочу станцію з портативним монітором KYY

Підсумок: оновіть налаштування віддаленого офісу за допомогою портативного монітора KYY, який зараз продається зі знижкою 48% на Amazon. Цей легкий і універсальний монітор сумісний з ноутбуками, смартфонами, ігровими консолями тощо, що робить його ідеальним для роботи та ігор у дорозі. Портативний монітор KYY зі складаним дизайном і захисною кришкою, що захищає від подряпин, є ідеальною портативною робочою станцією.

Поширення дистанційних і гібридних робочих моделей зробило портативні монітори необхідним аксесуаром для професіоналів у дорозі. Хоча у вас вже є всі необхідні речі для роботи з дому, портативний монітор дозволяє вам перемикати свій віддалений офіс, куди б ви не пішли. Незалежно від того, чи працюєте ви в кафе чи в номері пляжного готелю, портативний монітор KYY вам допоможе.

Наразі Amazon пропонує знижку 48% на портативний монітор KYY, що знизило ціну лише до 114.99 доларів США (спочатку 219.99 доларів США). Завдяки оцінці 4.5 зірки та позначенню KYY як вибір комп’ютерних моніторів Amazon, цей монітор є надійним і доступним варіантом.

Портативний монітор KYY відрізняє його універсальність і портативність. Його легко помістити в сумку або дорожній рюкзак завдяки його легкій конструкції, яка важить приблизно 1.7 фунта. Монітор оснащений 15.6-дюймовим екраном і захисним покриттям із стійкої до подряпин поліуретанової шкіри. Ви можете відрегулювати кут нахилу монітора відповідно до своїх уподобань, щоб ним було зручно користуватися, де б ви не були.

Портативний монітор KYY сумісний з більшістю ноутбуків, смартфонів, ПК, ігрових консолей, таких як PS4, Xbox і Nintendo Switch. Він пропонує два порти USB Type-C і порт Mini-HDMI для швидкого та легкого підключення до ваших пристроїв. Завдяки високоякісним зображенням рецензенти хвалять монітор за «миттєве задоволення» та фантастичне візуальне враження.

Не пропустіть цю чудову пропозицію. Оновіть налаштування віддаленого офісу за допомогою портативного монітора KYY і насолоджуйтесь гнучкістю роботи з будь-якого місця. Обов’язково ознайомтеся з іншими рекомендаціями щодо продуктів, зокрема з найкращими пропозиціями щодо ноутбуків, навушників Bluetooth і подовжувачів WiFi.

Визначення:

1. Портативний монітор: додатковий пристрій відображення, який можна легко переносити та підключати до ноутбука або інших пристроїв для розширених можливостей перегляду.
2. Дистанційні або гібридні моделі: робочі моделі, де працівники мають можливість працювати вдома або розподіляти свій час між дистанційною роботою та роботою в офісі.
3. Amazon Choice: етикетка, яку Amazon присуджує продуктам із високим рейтингом і позитивними відгуками, що вказує на те, що вони популярні та добре оцінені клієнтами.

джерела:
– https://www.billboard.com/articles/news/lifestyle/9648644/portable-monitor-for-laptops-amazon-sale/ (джерело статті)

By Роберт Ендрю

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