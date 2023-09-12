Аманда Холден приголомшує в шкіряній міні-сукні

Аманда Холден, 52-річна британська телеведуча, нещодавно привернула увагу в чорній шкіряній міні-сукні, довівши, що вік – це лише цифра, коли мова йде про моду. Незважаючи на свій приголомшливий зовнішній вигляд, вона показала, що все ще випиває один Aperol Spritz на день, навіть коли намагається провести детоксикацію.

Вибір одягу Холден продемонстрував її впевненість і модний стиль. Чорна шкіряна міні-сукня підкреслювала її фігуру, дозволяючи їй одночасно випромінювати елегантність і гостроту. Її вибір одягу підняв температуру та отримав похвалу як від шанувальників, так і від модних критиків.

Окрім свого бездоганного почуття моди, Холден також розповіла про свої звички до алкоголю. Незважаючи на те, що вона стежить за своїм здоров’ям і веде збалансований спосіб життя, вона зізналася, що насолоджується одним Aperol Spritz на день. Це відкриття стало несподіванкою для багатьох, оскільки воно суперечило її спробі детоксикації.

Хоча щоденне вживання алкогольних напоїв може здатися контрпродуктивним для детоксикації, важливо зазначити, що поміркованість є ключовою. Aperol Spritz, популярний коктейль, виготовлений на основі Aperol, Prosecco та газованої води, можна вживати в помірних кількостях, не руйнуючи цілей здоров’я.

Впевненість Холден, особистий стиль і чесність у виборі способу життя надихають багатьох. Дотримуючись балансу між поблажливістю та поміркованістю, вона заохочує інших ставити на перше місце своє благополуччя, водночас насолоджуючись тим, що вони люблять.

джерела:

– Вихідна стаття Сари Пекер і Геранта Ллевеліна для Mailonline (без URL-адрес)