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Picross e Games Find New Life на Nintendo Switch

ByМамфо Брешіа

Вересень 12, 2023
Picross e Games Find New Life на Nintendo Switch

Усі дев’ять ігор серії Picross e, спочатку випущених на 3DS, нарешті виходять на Nintendo Switch. Ігри були недоступні для покупки з березня, коли 3DS eShop закрився. Однак розробник Jupiter оголосив, що перша гра в серії, Picross S+, буде випущена на Switch наступного року.

Picross S+ буде доступний за £3.99 (або €5/$5 для читачів в інших регіонах), а решта ігор Picross e пропонуватимуться як додаткові пакети вмісту за тією ж ціною.

Серія Picross e спочатку була випущена між 2011 і 2018 роками. Однак остання гра в серії, Picross e9, була випущена лише в Японії, що призвело до того, що фанати за межами Японії прагнули нарешті отримати доступ до гри.

Цей крок щодо перенесення ігор Picross e на Nintendo Switch може здатися дещо заплутаним, але він гарантує, що ці улюблені ігри не зникають у безвісті. Фонд історії відеоігор підрахував, що приголомшливі 87 відсотків ігор, випущених до 2010 року, зараз недоступні. Зважаючи на це, стає зрозуміло, що збереження цих ігор і надання доступу до них новій аудиторії має вирішальне значення для їх довголіття в історії ігор.

Picross S+ знаменує захоплююче відродження серії Picross e і пропонує шанувальникам можливість знову насолодитися цими сповненими головоломок пригодами. Майбутнє для шанувальників цієї популярної франшизи виглядає світлим, оскільки обіцяють додаткові пакети вмісту.

джерела:
– Nintendo Life

By Мамфо Брешіа

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