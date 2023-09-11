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Cyberpunk 2077 Phantom Liberty: Путівник по новій зброї

ByВікі Ставропулу

Вересень 11, 2023
Cyberpunk 2077 Phantom Liberty: Путівник по новій зброї

Cyberpunk 2077 Phantom Liberty — це доповнення, яке представляє нову зброю для володіння гравцями. Розширення пропонує не тільки свіжу історію, але й включає нові навички, середовища, транспортні засоби та квести. Одним із найцікавіших доповнень до гри є арсенал нової зброї.

Оснащення V потужною вогнепальною та холодною зброєю є одним із найприємніших аспектів Cyberpunk. Це дозволяє гравцям, особливо тим, хто має найкращі збірки Cyberpunk 2077, з легкістю долати грізних ворогів.

Phantom Liberty вводить у гру кілька нових видів зброї. Ось деякі з них:

замовлення:
Order — це двоствольна рушниця із загрозливими модифікаціями, такими як колючий дріт і червона фарба. Місцеві правоохоронні органи назвали його «незаконним», що свідчить про його руйнівну силу.

Крупа:
Grit — компактний пістолет з подовженим магазином. Його додаткові боєприпаси корисні для знищення кількох супротивників. Як і Order, Grit також вважається «незаконним» і очікується, що він буде потужною зброєю.

наглядач:
Warden — це SMG з чорно-жовтим дизайном. Його вогнева міць покращується за допомогою акумулятора, що, ймовірно, дозволяє гравцям заряджати свої постріли для більшої проникаючої потужності.

Osprey:
Osprey — це снайперська гвинтівка з довгим стволом, містким магазином і витонченим прицілом. Він підходить для бою на великій відстані, забезпечуючи гравцям точність і потужність.

Геркулес:
Геркулес — це особлива зброя зі знаками опіку та символами небезпеки, що вказує на його небезпечну та летливу природу. Очікується, що він матиме здібності, які можуть завдавати полум’я або токсичної шкоди ворогам.

Расецу:
Rasetsu — це ще одна снайперська гвинтівка, довша й масивніша за Osprey. Ймовірно, ця зброя здатна пробивати важкоброньованих ворогів. Його виробляє компанія Tsunami Defense Systems, відома своїми передовими технологіями.

Теплова катана:
Thermal Katana — це зброя ближнього бою з червоним лезом, що світиться. Він може розплавитися через броню ворога, що робить його чудовим вибором для ближнього бою.

Це лише частина зброї, представленої в Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. Слідкуйте за новинами, коли буде оголошено про нову зброю. Тим часом ви можете відвідати нашу сторінку Cyberpunk, щоб отримати останні новини та посібники.

джерела:
– CD Projekt RED

Примітка. Визначення термінів і джерел пропущено.

By Вікі Ставропулу

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