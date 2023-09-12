Офіс технічної інтеграції ВВС зіткнувся з потенційними затримками в цифрових планах

Нещодавно створений офіс технічної інтеграції ВПС стикається з можливими затримками в реалізації своїх амбітних цифрових планів через бюджетні обмеження. Офіс, якому лише рік, має на меті надати операторам хмарні системи управління та управління та іншу цифрову інфраструктуру до 2024 року.

Бачення ВПС полягає в тому, щоб використовувати сучасні технології та цифрові рішення для покращення оперативних можливостей і оптимізації процесів. Хмарні системи командування та контролю дозволять операторам отримувати доступ до даних та інформації в реальному часі, покращуючи процес прийняття рішень та ефективність місії.

Однак через затримки бюджету, які наближаються, ВПС можуть бути змушені уповільнити свої зусилля з цифрової трансформації. Ці затримки можуть вплинути на терміни впровадження нових технологій та інфраструктури, обмежуючи здатність ВПС повністю використовувати переваги хмарних обчислень та інших цифрових інновацій.

Офіс технічної інтеграції відіграє вирішальну роль у подоланні розриву між операторами та технологіями. Його місія полягає у виявленні, розробці та впровадженні передових технологій, які відповідають оперативним вимогам ВПС. Завдяки оптимізації цифрової інфраструктури та інтеграції передових технологій офіс прагне підвищити загальну готовність і ефективність ВПС до місії.

Потенційні бюджетні затримки підкреслюють важливість забезпечення належного фінансування для підтримки технологічного прогресу в армії. В епоху, коли цифрові можливості стають все більш життєво важливими, для ВПС вкрай важливо визначити пріоритетність інвестицій у цифрову інфраструктуру та забезпечити повну інтеграцію нових технологій.

Хоча офіс технічної інтеграції дотримується своїх цифрових планів, бюджетні обмеження можуть вимагати коригування графіка. Військово-повітряним силам потрібно буде ретельно оцінити свої пріоритети та прийняти стратегічні рішення, щоб переконатися, що їхні зусилля з цифрової трансформації залишаються на правильному шляху.

джерела:

– Захист один

– Управління технічної інтеграції ВПС