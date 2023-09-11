Додаток зі штучним інтелектом Character.ai демонструє зростаючу зацікавленість користувачів

Character.ai, розробник додатків зі штучним інтелектом, який дозволяє користувачам створювати власних персонажів зі штучним інтелектом, спостерігає зростання залучення користувачів до своїх мобільних додатків. Нещодавній аналіз компанії Similarweb виявив, що додатки для iOS і Android для Character.ai наразі мають 4.2 мільйона активних користувачів у США в порівнянні з мобільними додатками ChatGPT, які мають майже 6 мільйонів активних користувачів у США.

З моменту запуску в травні 2023 року Character.ai помітно зріс, перевищивши 1.7 мільйона встановлень за перший тиждень. Утримання користувачів є проблемою для більшості мобільних додатків із середнім 30-денним показником утримання 3-4% і показниками видалень понад 40% через 30 днів. Character.ai вдалося зберегти перших користувачів і збільшити його використання протягом місяців з моменту його дебюту.

Однак ChatGPT все ще зберігає лідерство над Character.ai в Інтернеті, головним чином тому, що багато користувачів вважають за краще створювати свої чат-боти ШІ та взаємодіяти з ними на мобільних пристроях, а не через веб-сайт. У всьому світі дані Android показують, що ChatGPT має значно більшу кількість щомісячних активних користувачів мобільних пристроїв порівняно з Character.ai.

Однією з областей, де Character.ai виділяється, є молодша демографічна група користувачів. Приблизно 60% його веб-аудиторії складається з 18-24-річних, що залишалося стабільним протягом літа, тоді як відвідуваність веб-сайту ChatGPT зменшилася. Інші постачальники штучного інтелекту також демонструють нижчу адаптацію серед молодших вікових груп.

Дані Similarweb показують, що ChatGPT спостерігав зниження глобальних відвідувань веб-сайтів протягом трьох місяців поспіль. Однак нещодавнє відновлення навчального року призвело до відновлення відвідувань веб-сайту ChatGPT, що свідчить про зміну ситуації. З іншого боку, відвідуваність веб-сайту Character.ai за літо впала, але це компенсувалося впровадженням мобільних додатків.

Character.ai має потенціал для подальшого розширення своєї бази користувачів завдяки значному фінансуванню Серії А в розмірі 150 мільйонів доларів США та оцінці в 1 мільярд доларів. Засновники стартапу, Ноам Шазір і Даніель Де Фрейтас, мають великий досвід у сфері ШІ та створили потужну платформу, яка постійно вдосконалює свій продукт.

У той час як успіх Character.ai і зростаюча зацікавленість користувачів є обнадійливими, ще невідомо, чи збереже він свою популярність серед молодих користувачів чи зникне як ще одна тенденція ШІ.

Джерела: Similarweb