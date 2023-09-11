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Character.ai завойовує ChatGPT у використанні мобільних додатків

ByГабріель Бота

Вересень 11, 2023
Character.ai завойовує ChatGPT у використанні мобільних додатків

Character.ai, виробник додатків штучного інтелекту, який дозволяє користувачам створювати власних персонажів штучного інтелекту, переживає значне зростання використання мобільних додатків. Згідно з нещодавнім аналізом компанії Similarweb, що займається аналітикою ринку, додатки для iOS і Android для Character.ai тепер мають 4.2 мільйона активних користувачів щомісяця в Сполучених Штатах, у порівнянні з майже 6 мільйонами активних користувачів ChatGPT у США.

Хоча зростання Character.ai заслуговує на увагу, ChatGPT все ще зберігає більшу присутність у мережі, що може бути пов’язано з перевагою користувачів Character.ai створювати та взаємодіяти з чат-ботами AI на своїх мобільних пристроях, а не через веб-сайт. У всьому світі ChatGPT також перевершує Character.ai з точки зору використання мобільних пристроїв: 22.5 мільйона активних користувачів ChatGPT щомісяця порівняно з 5.27 мільйонами для Character.ai.

Одним із цікавих аспектів є те, що Character.ai залучає набагато молодшу демографію порівняно з іншими програмами штучного інтелекту, включаючи ChatGPT. Майже 60% веб-аудиторії Character.ai припадає на 18-24-річну вікову категорію, яка залишається незмінною, навіть коли веб-трафік ChatGPT зменшився. У липні 18-24-річні люди становили лише 27% веб-трафіку ChatGPT.

Аналіз також показав, що інші постачальники штучного інтелекту мають нижчий рівень впровадження серед молодших вікових груп. Perplexity.ai, Midjourney, Anthropic і Google Bard мають набагато нижчий відсоток (від 18.46% до 25.3%) демографічної групи 18-24 порівняно з 60% у Character.ai.

За останні три місяці у ChatGPT спостерігалося зниження кількості відвідувань веб-сайтів у всьому світі, але дані Similarweb показують ознаки покращення з поновленням навчального року. З іншого боку, Character.ai продовжував використовуватися протягом літа через те, що він зосереджувався на розвагах, а не був лише помічником у виконанні домашніх завдань чи асистентом у дослідженні.

Character.ai має потужний потенціал для подальшого зростання бази користувачів завдяки вражаючим фінансуванням серії A у розмірі 150 мільйонів доларів, що робить стартап оціненим у 1 мільярд доларів. Додаток виділяється серед інших генераторів персонажів зі штучним інтелектом, його засновниками Ноамом Шазіром і Даніелем Де Фрейтасом, які раніше були експертами зі штучного інтелекту в Google.

Хоча майбутнє прийняття Character.ai залишається невизначеним, засновників програми визнали новаторами в галузі штучного інтелекту, і стартап має простір для вдосконалення, оскільки все більше користувачів створюють його персонажів і взаємодіють із ними.

Джерело: Similarweb, Reuters

By Габріель Бота

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