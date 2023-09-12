Adobe випускає оновлення безпеки для виправлення вразливостей Zero-Day в Acrobat і Reader

Adobe нещодавно випустила оновлення системи безпеки для усунення вразливості нульового дня у своїх програмах Acrobat і Reader. Уразливість, відома як CVE-2023-26369, використовувалася в обмежених атаках і може вражати системи Windows і macOS.

Критична помилка безпеки дозволяє зловмисникам досягти виконання коду, використовуючи недолік запису поза межами. Хоча атаки низької складності можна виконувати без привілеїв, важливо зазначити, що вразливість може бути використана лише локальними зловмисниками та вимагає взаємодії користувача.

У відповідь на серйозність проблеми Adobe класифікувала CVE-2023-26369 із максимальним рейтингом пріоритету. Компанія наполегливо рекомендує адміністраторам встановити оновлення безпеки якомога швидше, в ідеалі протягом 72 годин.

Уражені продукти включають Acrobat DC, Acrobat Reader DC, Acrobat 2020 і Acrobat Reader 2020. Щоб отримати повний список версій, на які впливає проблема, перегляньте таблицю в оригінальній статті.

Крім того, сьогодні Adobe також усунула кілька інших недоліків безпеки. Ці недоліки впливають на програмне забезпечення Adobe Connect і Adobe Experience Manager і потенційно можуть дозволити зловмисникам виконати довільний код. Уразливості, відомі як CVE-2023-29305, CVE-2023-29306, CVE-2023-38214 і CVE-2023-38215, можна використовувати для запуску відображених атак міжсайтового сценарію (XSS). Цей тип атаки можна використовувати для доступу до конфіденційної інформації, такої як файли cookie та маркери сеансу, що зберігаються цільовими веб-браузерами.

Для користувачів програмного забезпечення Adobe надзвичайно важливо залишатися пильними та своєчасно встановлювати необхідні оновлення безпеки, щоб захистити свої системи від потенційних загроз.

Визначення:

– Уразливість нульового дня: вразливість безпеки, яка невідома постачальнику програмного забезпечення та може бути використана зловмисниками до того, як стане доступним патч або виправлення.

– Виконання коду: можливість запускати довільний код у цільовій системі, потенційно дозволяючи зловмиснику отримати контроль над системою.

– Слабкість запису поза межами: помилка програмування, яка дозволяє зловмиснику записувати дані поза межами певного місця пам’яті, що потенційно може призвести до виконання шкідливого коду.

– Міжсайтовий сценарій (XSS): тип вразливості безпеки, який дозволяє зловмисникам впроваджувати шкідливі сценарії на веб-сторінки, які переглядають користувачі, що потенційно може призвести до крадіжки конфіденційної інформації.

джерела:

– Порада щодо безпеки Adobe:

– Загальна система підрахунку вразливостей v3.1 (CVSS v3.1):