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Accenture купує Nautilus Consulting для покращення цифрових рішень у сфері охорони здоров’я

ByВікі Ставропулу

Вересень 12, 2023
Accenture купує Nautilus Consulting для покращення цифрових рішень у сфері охорони здоров’я

Accenture, глобальна компанія з надання професійних послуг, оголосила про придбання Nautilus Consulting, провідної консультаційної компанії з питань цифрової охорони здоров’я, що базується у Великій Британії. Nautilus Consulting добре відома своїм досвідом у рішеннях для електронних карт пацієнтів (EPR). Фінансові деталі угоди не розголошуються. Це придбання знаменує собою важливий крок для Accenture у розширенні своїх можливостей у секторі охорони здоров’я.

Nautilus Consulting зі штаб-квартирою в Лондоні спеціалізується на послугах стратегічного та операційного консалтингу, спеціально розроблених для цифрової галузі охорони здоров’я. Команда компанії, що складається з експертів як з Національної служби охорони здоров’я (NHS), так і з приватного сектору, прагне покращити досвід пацієнтів і покращити результати для здоров’я. Інтегруючи Nautilus Consulting у свою команду зі стратегії та консалтингу в галузі охорони здоров’я, Accenture прагне посилити свої можливості цифрової трансформації, впровадження та оптимізації у Великобританії та в усьому світі.

Однією з ключових переваг цього придбання є стратегічна перевага, яку воно надає Accenture у відносинах з Oracle Health. Великий досвід Nautilus Consulting у закупівлі та впровадженні платформи Millennium від Oracle Health посилить здатність Accenture пропонувати комплексні рішення цифрової трансформації у великому масштабі. Ця інтеграція дозволить усунути розрив між клінічними користувачами та постачальниками ІТ-рішень, що призведе до покращення досвіду пацієнтів, результатів для здоров’я та ефективності роботи.

Ашіш Гоел, старший керуючий директор практики охорони здоров’я Accenture в регіоні EMEA, висловив захоплення придбанням, заявивши, що Nautilus має відповідний талант, цифрові можливості та стратегічне розуміння, щоб сприяти позитивним змінам у сфері охорони здоров’я. Гоел вважає, що об’єднання досвіду обох компаній прискорить цифрову трансформацію та зрештою зробить Accenture провідним партнером у трансформації охорони здоров’я.

Саймон Еванс, керуючий директор Nautilus Consulting, повторив почуття Ґоела, наголосивши на прагненні Nautilus максимізувати цінність цифрових інвестицій у охорону здоров’я. Еванс вважає, що об’єднання зусиль з Accenture дозволить їм ще більше вплинути на екосистему охорони здоров’я, особливо в період зростаючих витрат і ресурсів.

Це придбання демонструє відданість Accenture вдосконаленню своїх цифрових рішень для охорони здоров’я та її прагнення покращити доступ, досвід і результати медичних послуг. Використовуючи досвід Nautilus Consulting, Accenture прагне стати надійним партнером і лідером у трансформації охорони здоров’я.

джерела:
– Accenture купує Nautilus Consulting для покращення цифрових рішень у сфері охорони здоров’я
– Канал E2E

By Вікі Ставропулу

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